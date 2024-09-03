詐騙車手超商頻講電話露餡 巡邏警當場搜出11張提款卡

高雄市林姓男詐騙車手昨天依詐騙集團指示，搭計程車到台南市安平區健康三街上某超商自動櫃員機前要領錢，他邊講電話，神情緊張，還左顧右盼。巡邏員警發現他形跡可疑上前盤查，發現他身上竟有11張金融卡，及現金1萬多元，警詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌法辦。

據了解，林嫌（33歲）身上所攜帶11張金融提款卡中，就有6張提款帳戶已被列為165警示帳戶，是人頭帳戶的金融卡，並查扣1萬1000元現金、提款卡及手機等。台南市警四分局育平派出所副所長曾啟銘，當時到超適巡簽，觀察林嫌的行動態樣與車手相類似，因而成功在關鍵時刻將其攔下法辦。

安平警方落實執行全國同步打擊詐欺專案，於執行超商巡邏勤務時，針對轄內易提領自動櫃員機熱點加強巡守，以期主動查緝詐欺車手，9月1日育平派出所員警一進入超商，便覺一名講電話男子神情緊張，顧盼四周似有隱情，攔下盤查卻無法說明身上11張金融卡和現金來源，加以追查。