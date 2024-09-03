淡水2房仲與社區主委談判爆發衝突 被刀刺傷破窗逃出管理室

新北市淡水區2名房仲前天與北新路184巷某社區管委會發生糾紛，昨晚與主委相約談判，結果又爆發衝突。主委這方共3人，有人亮刀攻擊，造成2名房仲手腕、腹部刀傷，破窗逃出管理室求救，送醫手術。警方已鎖定對象查緝中。

據了解，26歲王姓、25歲黃姓房仲，前天受房東委託去了解房客和管委會之間的糾紛，但房東未事先通知管委會，導致房仲索取資料遭拒絕，雙方發生爭執。

46歲廖姓主委得知後，另找來48歲蘇姓、30歲許姓男子，昨晚8時許邀2名房仲到社區談判，雙方一言不合發生衝突，房仲遭持刀攻擊，黃男右手腕傷及神經，王男腹部被刺傷，2人破窗逃出管理室到街上求救。