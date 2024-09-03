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瑞芳民宅火警幸無傷亡 消防局提醒民眾注意神明廳用電安全

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區瑞芳街今天上午發生民宅火警，消防人員到場時，屋內濃煙竄出，布設水線灌救。屋主表示，沒有家人受困，消防人員滅火後，確認沒有人員傷亡。起火原因由火災調查科人員採證調查。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午7點32分接獲報案，瑞芳街一間平房起火燃燒，派遣人車前往搶救。消防人員布設水線進入屋內滅火，8點1分控制火勢，8點5分撲滅，燃燒面積約20平方公尺。

消防局第6大隊長羅億田表示，民宅中的神明廳常因燈具、線香、油燈或蠟燭使用不慎引起火災，除了建議民眾選購有「商品檢驗標識」的神明燈及延長線，電源線也應避免遭重物擠壓或綑綁，並定期檢視燈具及電源線路，一旦燈具有故障或線路破損、劣化等現象，應立即停止使用並更新。神明燈避免24小時常亮，建議離開家時將神明燈關閉或拔除插頭，確保安全。

新北市瑞芳區瑞芳街今天上午發生民宅火警，消防人員滅火後，確認沒人傷亡，起火原因由火災調查科人員採證調查。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區瑞芳街今天上午發生民宅火警，消防人員滅火後，確認沒人傷亡，起火原因由火災調查科人員採證調查。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區瑞芳街今天上午發生民宅火警，消防人員滅火後，確認沒人傷亡，起火原因由火災調查科人員採證調查。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區瑞芳街今天上午發生民宅火警，消防人員滅火後，確認沒人傷亡，起火原因由火災調查科人員採證調查。記者邱瑞杰／翻攝
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火災 瑞芳 神明

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