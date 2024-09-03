高雄機車與腳踏車車禍釀人命 老翁頭部重創送醫不治

高雄市前鎮區光華二路昨天下午發生慢車車禍，江姓老翁騎腳踏車與白姓婦人的機車碰撞，老翁人車倒地，疑頭部受創，送醫急救後，至今天凌晨不治，白婦因而惹上過失致死官司，確實肇事原因由警方調查中。

昨天下午3時許，79歲的江姓老翁騎腳踏車，經過高雄市前鎮區光華二路與桂林街112巷口，白姓婦人（52歲）騎機車沿光華二路內車道行駛，2人在路口發生車禍。白婦未受傷，但江姓老翁倒地不起，由救護車送往阮綜合醫院搶救，直到今天凌晨不治。