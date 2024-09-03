淡水某社區主委等3人疑砍房仲逃逸 警鎖定追緝
新北淡水北新路某社區大樓廖姓主委與2名房仲有嫌隙並相約談判，廖男找2名友人助陣，其中1人涉持刀砍傷房仲後逃逸，警方已鎖定廖男等3人身分追緝，詳細案情仍待釐清。
新北市警察局淡水分局調查，46歲廖姓社區主委與26歲王男、25歲黃男日前因糾紛產生嫌隙，雙方相約昨天晚間8時許在社區管理室談判。結果廖男夥同48歲蘇男、30歲許男到場後，其中1人持刀攻擊，導致黃男右手腕、王男腹部受傷，王、黃從管理室破窗逃往店家報警求救，送醫後均無生命危險。
警方到場後，廖姓社區主委與同夥2名男子已分別開2輛車離去，員警調閱監視器比對，已鎖定涉案人車，目前正循線追緝中。
據了解，王男、黃男是房仲，房東請2人到社區了解日前糾紛，但房東未先知會管委會，導致房仲要資料時遭管委會拒絕，進而發生口角，主委廖男便相約房仲談判。詳細案情仍待警方進一步釐清。
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