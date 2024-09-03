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兄贈腳踏車被偷婦人急哭 清水警過濾百支監視器找到車
台中一名婦人急報案說，10多年前哥哥送她的腳踏車不見，價值不高，對她卻是深具意義的車，清水警方安慰她，並積極過濾百支監視器，花7天時間找到婦人的腳踏車，婦人感激說，她原以為找不回愛車，曾傷心哭泣。
上月23日晚上，梧棲區7旬林姓婦人心急到清水警分局梧棲所報案腳踏車停放自家門口不見，警方耐心聽聞婦人敘述停放時間、位置，立即陪她返回現場勘察，安撫她情緒，依規定受理並積極調閱周邊監視器釐清案情。
腳踏車無號牌，僅特徵以車追人不易，清水警分局梧棲所員警涂淵淇及李俊廷，鍥而不捨以土法煉鋼調閱附近路口監視器確認，發現一名女子徒步騎走婦人腳踏車，從梧棲區往沙鹿方向行駛，但路口分向極多每個方向都有可能是騎乘路線。
二警仍未放棄，花7天時間，沿途每個路口各方向均調閱，調閱上百支監視器，終於發現腳踏車消失在沙鹿區台灣大道七段與三民路口，警方到該路口附近地毯式搜尋，終於在一處不顯眼處尋獲腳踏車，通知婦人認領，警方已掌握騎走腳踏車女子特徵正積極查緝，通知到案。
林姓婦人接獲警方通知時又驚又喜，原以為10多年腳踏車價值不高，可能案件石沉大海找不回來而傷心哭泣，沒想到警方幫她找回來。
林婦表示，她與哥哥感情很好，該腳踏車是哥哥10多年前送她，雖是舊車但她非常珍惜，平日都會騎腳踏車去市場買菜，兄妹住的較遠不常見面，但婦人騎著腳踏車有如哥哥陪伴安心許多。
清水警分局呼籲，民眾停放腳踏車時應確實上鎖，避免貪圖方便而不上鎖，才能避免遭到有心人士覬覦。
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