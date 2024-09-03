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車停斜坡忘了拉手煞 他肉身擋車…大腿慘遭輾過變形
嘉義市有名貨車司機將車停在斜坡上，下車後疑未拉手煞車，貨車向後滑動，情急之下，他竟然以肉身擋車企圖阻擋車輛滑行，螳臂擋車結果貨車仍順勢滑動，他閃避不及左大腿遭輾過變形骨折，經消防救護人員送醫治療。
嘉義市消防局在上月23日晚上接近6點半時接獲報案，在市區世賢路一段某巷道內有民眾受傷待救。即派遣德安分隊前往。
救護人員抵達現場時，發現是起箱型車撞擊意外，造成1名57歲男司機受傷，救護人員立即進行檢傷，男子意識清楚，左大腿明顯變形疑閉鎖性骨折。立即給予傷者骨折固定處置。
男子向救護人員表示，自己將車輛停放在斜坡上後，疑似沒有拉手煞車導致車體滑動，滑動過程嘗試肉身擋車結果遭車輛撞擊倒下。車子繼續往後滑動一直撞到牆壁才停下，他被輾過後自行脫困等待救援。
救護人員將傷者送往嘉義基督教醫院治療，相關肇事原因由警方調查處理中。
市消防局提醒民眾，車輛臨停都應該確實拉起手煞車，若是將車輛停放在斜坡上，務必使用輪檔固定車輛前後輪，避免車輛滑動減少意外的發生。
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