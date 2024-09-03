快訊

12強賽／網傳MLB放行40人名單 棒協：機率不高、尚未收到通知

銀行不動產授信水位滿…民眾借不到房貸？立委郭國文提1解方

平均每10人就有7人有大腸瘜肉 遠離瘜肉癌化三餐可以這樣吃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車停斜坡忘了拉手煞 他肉身擋車…大腿慘遭輾過變形

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名貨車司機將車停在斜坡上，下車後疑未拉手煞車，貨車向後滑動，情急之下，他竟然以肉身擋車企圖阻擋車輛滑行，螳臂擋車結果貨車仍順勢滑動，他閃避不及左大腿遭輾過變形骨折，經消防救護人員送醫治療。

嘉義市消防局在上月23日晚上接近6點半時接獲報案，在市區世賢路一段某巷道內有民眾受傷待救。即派遣德安分隊前往。

救護人員抵達現場時，發現是起箱型車撞擊意外，造成1名57歲男司機受傷，救護人員立即進行檢傷，男子意識清楚，左大腿明顯變形疑閉鎖性骨折。立即給予傷者骨折固定處置。

男子向救護人員表示，自己將車輛停放在斜坡上後，疑似沒有拉手煞車導致車體滑動，滑動過程嘗試肉身擋車結果遭車輛撞擊倒下。車子繼續往後滑動一直撞到牆壁才停下，他被輾過後自行脫困等待救援。

救護人員將傷者送往嘉義基督教醫院治療，相關肇事原因由警方調查處理中。

市消防局提醒民眾，車輛臨停都應該確實拉起手煞車，若是將車輛停放在斜坡上，務必使用輪檔固定車輛前後輪，避免車輛滑動減少意外的發生。

嘉義市消防救護人員協助處理傷勢後送醫院治療。圖／翻攝畫面
嘉義市消防救護人員協助處理傷勢後送醫院治療。圖／翻攝畫面
嘉義市有名貨車司機企圖以肉身阻擋車輛滑動，結果大腿遭輾過變形。圖／翻攝畫面
嘉義市有名貨車司機企圖以肉身阻擋車輛滑動，結果大腿遭輾過變形。圖／翻攝畫面

嘉義 意識 骨折

延伸閱讀

永和鬧區大樓男子高處墜落 撞路旁變電箱頭顱爆裂慘死

女士官開軍車…營區前撞上直行機車 男彈落路中骨折重傷

嘉義市議會響應號召捐血加碼贈禮 目標2500袋

北宜跑山突見狗竄出 重機騎士撞上慘摔、狗當場斃命

相關新聞

國1彰化路段大貨車翻覆 塞車4公里讓駕駛人哀聲連連

1輛營業大貨車今天上午8時6分許，行經國道1號南下欲下彰化交流道時，因前方回堵煞車不及，擦撞前方自小客車而肇事，失控翻覆...

淡水2房仲與社區主委談判爆發衝突 被刀刺傷破窗逃出管理室

新北市淡水區2名房仲前天與北新路184巷某社區管委會發生糾紛，昨晚與主委相約談判，結果又爆發衝突。主委這方共3人，有人亮...

詐騙車手超商頻講電話露餡 巡邏警當場搜出11張提款卡

高雄市林姓男詐騙車手昨天依詐騙集團指示，搭計程車到台南市安平區健康三街上某超商自動櫃員機前要領錢，他邊講電話，神情緊張，...

瑞芳民宅火警幸無傷亡 消防局提醒民眾注意神明廳用電安全

新北市瑞芳區瑞芳街今天上午發生民宅火警，消防人員到場時，屋內濃煙竄出，布設水線灌救。屋主表示，沒有家人受困，消防人員滅火...

高雄機車與腳踏車車禍釀人命 老翁頭部重創送醫不治

高雄市前鎮區光華二路昨天下午發生慢車車禍，江姓老翁騎腳踏車與白姓婦人的機車碰撞，老翁人車倒地，疑頭部受創，送醫急救後，至...

影／台中女騎重機忍400跑給警追 一查又是掛假車牌遭送辦

台中市賴姓女子在今年3月間，騎乘新車要價30萬元的忍400大型重機，因未依規定使用方向燈，遭巡邏警員發現後要盤查，未料賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。