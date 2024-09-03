假姪子來電借錢周轉 中年大叔險被騙15萬元

台南市李姓中年男子昨天接獲電話，對方假裝是他的姪子，以需要周轉金為由要借款15萬元，他一時不察急奔永福路某銀行匯款，所幸行員發覺李男匯款帳戶與欲匯款姪子名字不符，警覺他遭詐騙，趕緊報警處理，員警拆穿詐團話術，李並聯絡上真侄子，保住他的辛苦錢。

據了解，57歳的李姓男子接到LINE電話傳來疑似姪子的聲音，對方說他剛換了電話號碼，要李姓男子猜猜他是誰，李男誤以為真是自己的姪子，喊出對方姓名，對方隨即承認，立即叫一聲「舅舅」。兩人聊了10多分鐘後，假姪子謊稱自己急需用錢，跟李商借15萬元。

李起初還懷疑男子聲音不像姪子，對方解釋因為最近感冒聲音有點沙啞，李詢問對方姓氏，對方用哀兵政策回應李：「我姓什麼你不知道嗎？」你這樣對我很不尊重，並表示不用願幫他就算了。李覺得過意不去，昨天下午2點多急忙趕到永福路某銀行臨櫃，要匯款15萬元給假姪子，所幸行員發覺李匯款帳戶與欲匯款姪子名字不符，疑似被詐騙，趕緊向轄區警二分局民權派出所通報處理。