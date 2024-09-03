七旬婦失蹤7天 行車記錄器拍到人燃希望 今擴大範圍再找

基隆73歲詹姓老婦人上月28日下午外出運動後，卻與家人失聯，警、消搜尋六天未果，搜救人員仍不放棄，昨天有熱心車主提供行車紀錄器，清楚拍到婦人身影，家屬燃起一絲希望，但仍沒有找到人，今天將再擴大續搜索，希望能有好消息。

人到底去哪了？詹婦8月28日從七堵友蚋家裡出門，帶著斗笠、紅橘色背心，兩手還有自製拐杖出門運動。家人心急如焚，貼出尋人啟事，希望各方及民眾指認及協助，不少社團也都貼文幫忙，盼早日找到人。

基隆市消防局、市警第三分局表示，詹婦在七堵友諒橋附近走失，出動100多名警、消搜山找人，到昨天第六天，還是沒找到人，經一路調閱監視器，發現她出現華新一路友諒橋，由於這裡連接新北汐止、基隆等聯外道路，地形複雜，很難判斷走向何處。

消防局大隊長高瓊瑤、三分局副分局長許耀彬及七堵所主管張文得，昨再度針對周邊地形進行研判，盡管超過黃金72小時救援時間，但消防局表示，全在盡全力搜救。