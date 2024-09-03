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網酸「撞到可把駕照燒了」 高雄多元計程車開上庇護島
高雄市區近來不少道路加設「行人庇護島」，但間接造成不少車禍事故，有民眾拍下中華四路庇護島照片PO網，直覺「會發生事情」，有網友留言稱「若撞到可以把駕照燒了」；沒料，昨晚9時30分許一輛多元計程車迴轉時，整輛車就「騎」上庇護島，間接印證網友說法。
臉書社團「高雄大小事」兩天前一名網友貼文指出，剛看到時就覺得會有事，「誰想出來的島」，只見原PO附的照片地點位於中華四路，斑馬線中央突然多了一個「行人庇護島」。
貼文引發網友熱議，有網友直指，「會撞上去的，只會是腦有問題的吧」、「撞到的可以直接吊銷駕照」、「會撞到的，真的可以把駕照燒了，一堆不切西瓜就不會轉彎的三寶，覺得每個大馬路口都應該有一個」。
有網友則認為「現在都靠它來擊落不守規矩開車的駕駛人」、「給吃瓜者的禮物」。有網友則指「有些老人家或行動不便的人過馬路比較慢，這個庇護島可以讓他們停在中間休息」。
網友才猜中華四路新設的「庇護島」會出事，結果昨晚9時30分許，44歲的李姓男子駕駛多元計程車，沿中華四路由北向南行駛，在中華四路和興中二路口快車道向左迴轉時，未注意車前狀況，當場開上庇護島致肇事。
所幸李男當下沒載客，李也未受傷，警方到場處理，對李施以酒測，無酒駕行為，半小時後排除事故。
警方初步分析事故原因為李男未注意車前狀況釀禍，詳細肇責由交通大隊分析研判。
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