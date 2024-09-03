永和鬧區大樓男子高處墜落 撞路旁變電箱頭顱爆裂慘死

新北市永和區永和路二段昨天晚間8時許驚傳墜樓死亡意外。在路旁擺攤的商家聽到撞擊變電箱的巨響，上前查看後發現有人墜樓立即報警，救護人員到場發現1名年輕女子頭顱破裂、腦漿外溢明顯死亡。警方到場採證後赫然發現墜樓的竟是1名黃姓男子，目前已通知家屬前來認屍，黃男確切死因仍待檢警相驗釐清。

據了解，永和警方昨天晚間8時許接獲報案，在永和路二段1間鞋店門口有人疑似墜樓。報案的朱姓女子心有餘悸向警方表示，她在附近擺攤做生意，突然聽到一旁的變電箱傳出撞擊巨響，她趨前查看後赫然發現有人倒臥在地，嚇得立即報警。

救護人員到場後發現墜樓的疑似是名女子，頭顱破裂腦漿溢出已明顯死亡。警方立即拉起封鎖線進行採證，鑑識人員到場經詳細勘驗屍體後，赫然發現墜樓死亡的竟是1名黃姓男子，懷疑黃男從這棟大樓頂樓墜落，撞擊變電箱後導致頭顱破裂當場死亡，初步研判並無外力介入。

警方目前已通知黃男家屬前來警局製作筆錄，並報請檢察官進行刑事相驗，以釐清黃男確切墜樓原因。

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