快訊

救急首購房貸 央行9月可能擴大二房管制區域至全國

鼓吹多生小孩有如龐氏騙局 專家：不是人口增加 國家問題就迎刃而解

永和鬧區大樓男子高處墜落 撞路旁變電箱頭顱爆裂慘死

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市永和區永和路二段昨天晚間8時許驚傳墜樓死亡意外。在路旁擺攤的商家聽到撞擊變電箱的巨響，上前查看後發現有人墜樓立即報警，救護人員到場發現1名年輕女子頭顱破裂、腦漿外溢明顯死亡。警方到場採證後赫然發現墜樓的竟是1名黃姓男子，目前已通知家屬前來認屍，黃男確切死因仍待檢警相驗釐清。

據了解，永和警方昨天晚間8時許接獲報案，在永和路二段1間鞋店門口有人疑似墜樓。報案的朱姓女子心有餘悸向警方表示，她在附近擺攤做生意，突然聽到一旁的變電箱傳出撞擊巨響，她趨前查看後赫然發現有人倒臥在地，嚇得立即報警。

救護人員到場後發現墜樓的疑似是名女子，頭顱破裂腦漿溢出已明顯死亡。警方立即拉起封鎖線進行採證，鑑識人員到場經詳細勘驗屍體後，赫然發現墜樓死亡的竟是1名黃姓男子，懷疑黃男從這棟大樓頂樓墜落，撞擊變電箱後導致頭顱破裂當場死亡，初步研判並無外力介入。

警方目前已通知黃男家屬前來警局製作筆錄，並報請檢察官進行刑事相驗，以釐清黃男確切墜樓原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

黃男墜落後撞擊到變電箱當場死亡，警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝
黃男墜落後撞擊到變電箱當場死亡，警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

墜樓 永和

延伸閱讀

新北永和福和橋下空間8月完成全面升級

觀眾驚魂逃生...電影看到一半 高雄環球影城變電箱冒煙

新北三峽大學校內女大生墜樓 急送恩主公醫院搶救中

情傷難過！新北15歲少年傳墜樓送醫急救 警調查中

相關新聞

永和鬧區大樓男子高處墜落 撞路旁變電箱頭顱爆裂慘死

新北市永和區永和路二段昨天晚間8時許驚傳墜樓死亡意外。在路旁擺攤的商家聽到撞擊變電箱的巨響，上前查看後發現有人墜樓立即報...

金價飆漲！男子持鍍金項鍊要典當20萬 一眼被識破

黃金價格位於高檔，歹徒把歪腦筋動到賣假黃金上，彰化縣員林警分局最近接獲一家當鋪報案，一男子疑似持假黃金到當鋪點當，果然查...

改裝機車太吵！居民怒肉身阻擋 警赴阿婆灣一下午取締13輛

重機車族常聚集的嘉義縣台三線阿婆灣，因部分改裝重機噪音擾民，有居民憤而肉身阻擋機車動線並大聲斥責表達不滿；轄區嘉義縣中埔...

開車下華江橋分心拿手機 新北男猛撞分隔島驚險畫面曝

新北市板橋區華江橋上今天發生車輛撞分隔島意外。49歲許姓男子下午2時許開車沿華江橋往板橋方向，行經下橋處匝道口時，因欲拿...

影／阿伯突出現後方急煞自摔 網狂重播：好神啊「哪冒出來」

王姓男子日前騎車行經台北市重慶南路，路口突然竄出一名機車阿伯，王男怕撞上立刻煞停，孰料自己慘摔倒地，車禍過程全被後方另一...

彰濱海龍離岸風電意外插管7天獲重生 呂男：能打最愛電動

今年8月20日彰濱海龍離岸風電場二氧化碳外洩事件，共17人送醫，命危4人已有2人死亡、1名昏迷指數仍是3分，只有24歲呂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。