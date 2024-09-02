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金價飆漲！男子持鍍金項鍊要典當20萬 一眼被識破
黃金價格位於高檔，歹徒把歪腦筋動到賣假黃金上，彰化縣員林警分局最近接獲一家當鋪報案，一男子疑似持假黃金到當鋪點當，果然查獲陳姓男子原要持一條鍍金假黃金項鍊典當20萬元而被識破，警方提醒這已不是首次黃金詐騙案，呼籲業者要提高警覺。
員林派出所最近接獲一家當舖報案表示，一名男子疑似持假黃金到當鋪點當，員警到當舖後，發現陳男所持的鍍金假黃金項鍊重達3.2兩，他要典當20萬元，但這假黃金項鍊看來粗糙，金屬項鍊上鍍上一層薄金，被當舖業者一眼就識破，陳男又喊冤說「他不知道這金項鍊是假的」，仍被依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
由於黃金價格飆升，近年來已有多起持假金飾典當案件，日前就有當舖被騙走10多萬元，而外縣市也曾傳出多起被典當成功遭騙的案例，有的歹徒以低於市價6成典當，而矇混過關。
員林分局長吳詠傑表示，詐騙手法不斷推陳出新，民眾和當舖或銀樓等業者要 提高警覺以免受騙，有任何疑問可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或就近向派出所查詢，以免被騙，警方也持續將詐欺犯罪列為查緝工作重點。
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