台中人妻報警找老公 晚間陳屍都會公園旁賓士車內
台中市一名人妻在今天報警，黃姓丈夫精神狀況不佳，第六警分局獲報後，透過手機定位，在今晚6時許，在都會公園的都會園路，發現黃男在一輛賓士車內，但已明顯死亡，車內有木炭殘渣，全案經警方採證後，將報請檢察官相驗，以釐清死因。
經查，黃男妻子在今天向警方報案，黃男（49歲）精神狀況不佳，找不到丈夫下落，第六警分局獲報後，透過手機定位，在今晚6時許，在都會公園一帶的都會園路，找到一輛賓士車，發現黃男在車內，消防隊破窗後，發現黃已明顯死亡，車內有木炭殘渣，但未留下隻字片語，全案明天將報請檢察官相驗，釐清死因。
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