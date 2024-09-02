改裝機車太吵！居民怒肉身阻擋 警赴阿婆灣一下午取締13輛

重機車族常聚集的嘉義縣台三線阿婆灣，因部分改裝重機噪音擾民，有居民憤而肉身阻擋機車動線並大聲斥責表達不滿；轄區嘉義縣中埔分局警方獲報前往處置，攔查13輛改裝製造噪音車輛；另通報監理站及環保機關檢驗。

警方表示，昨天下午2點多，有民眾報案反映在轄區台3線312公里處（阿婆灣商店前）有機車行駛妨害安寧，警方獲報立即前往處置，並於現場攔查13輛擅自改裝排氣管及製造噪音的車輛。

台3線交通事故頻傳，且曾發生死亡事故；中埔分局為降低該路段的肇事發生，日前與交通部公路局雲嘉南養護工程分局曾文工務段於現地共同會勘後，在台3線311.8到312.2公里路段（阿婆灣商店前）的雙黃線（長約300公尺）裝設回復式導桿。工程於今年5月初竣工，有效降低駕駛人在該路段任意跨越雙黃線、壓車過彎或其他危險駕駛行為，避免造成死傷之交通事故。

中埔分局統計，嘉義縣中埔鄉台3線310至320公里路段，於今年1至4月的交通事故發生件數共20件，經裝設回復式導桿後，統計5至8月的交通事故發生件數計10件，明顯有效降低交通事故的發生。