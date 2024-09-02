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影／阿伯突出現後方急煞自摔 網狂重播：好神啊「哪冒出來」
王姓男子日前騎車行經台北市重慶南路，路口突然竄出一名機車阿伯，王男怕撞上立刻煞停，孰料自己慘摔倒地，車禍過程全被後方另一名機車騎士錄下，並上傳YouTube「ＷoＷtchout」頻道，標題打上「阿伯你從哪出現的」。
從該部影片看，確實看不清楚「阿伯」到底怎麼突然出現，影片上傳3天，吸引近10萬人觀看，有網友留言稱「慢動作+暫停，重播N遍，還是看不出哪冒出來的」、「好神的阿伯」、「移動式神主牌進化出瞬移」、「超神奇的」、「9又四分之三月台在哪裡」。
對此，轄區警方指出，事發時間是8月27日下午2點多，王男（42歲）騎車行經北市重慶南路，陳姓男子（61歲）從詔安街口要右轉重慶南路，王男煞車自摔肇事。
警方同時公布路口監視器影像，只見陳男從巷口切出大馬路，完全沒有減速以及緊靠邊邊，反而「畫了一個超大的圓」，而且沒有擺頭查看就逕自駛出，駕駛習慣相當差勁。
警方指出，車禍當下，由於並未碰撞，儘管陳男最後有轉頭，還協助對方起身、叫救護車，但認為對方的摔車跟自己無關，事後直接離開現場，已經通知陳男到案說明，目前依交通事故程序處理。
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