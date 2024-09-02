快訊

央行、政院請國銀高層喝三杯咖啡 結論是「這三類人」更難貸款了

恭喜！40歲愷樂神隱4年 「突曬超音波照」宣布懷孕

五月天為愛而唱！從高雄唱進花蓮4場全免費 14組大咖曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／阿伯突出現後方急煞自摔 網狂重播：好神啊「哪冒出來」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

王姓男子日前騎車行經台北市重慶南路，路口突然竄出一名機車阿伯，王男怕撞上立刻煞停，孰料自己慘摔倒地，車禍過程全被後方另一名機車騎士錄下，並上傳YouTube「ＷoＷtchout」頻道，標題打上「阿伯你從哪出現的」。

從該部影片看，確實看不清楚「阿伯」到底怎麼突然出現，影片上傳3天，吸引近10萬人觀看，有網友留言稱「慢動作+暫停，重播N遍，還是看不出哪冒出來的」、「好神的阿伯」、「移動式神主牌進化出瞬移」、「超神奇的」、「9又四分之三月台在哪裡」。

對此，轄區警方指出，事發時間是8月27日下午2點多，王男（42歲）騎車行經北市重慶南路，陳姓男子（61歲）從詔安街口要右轉重慶南路，王男煞車自摔肇事。

警方同時公布路口監視器影像，只見陳男從巷口切出大馬路，完全沒有減速以及緊靠邊邊，反而「畫了一個超大的圓」，而且沒有擺頭查看就逕自駛出，駕駛習慣相當差勁。

警方指出，車禍當下，由於並未碰撞，儘管陳男最後有轉頭，還協助對方起身、叫救護車，但認為對方的摔車跟自己無關，事後直接離開現場，已經通知陳男到案說明，目前依交通事故程序處理。

一名機車阿伯突然從巷口竄出，有網友看影片不解稱，「慢動作+暫停，重播N遍，還是看不出哪冒出來的」、「好神的阿伯」。記者翁至成／翻攝
一名機車阿伯突然從巷口竄出，有網友看影片不解稱，「慢動作+暫停，重播N遍，還是看不出哪冒出來的」、「好神的阿伯」。記者翁至成／翻攝

影片 車禍 車行

延伸閱讀

報復性超車急煞釀1死3輕重傷 他還企圖關說法官被判3年2月

影／高雄公車左轉見機車來急煞 騎士摔車滑進公車底

女子用文件夾擋電梯門 同事踏入卻慘摔死！奪命瞬間畫面曝

影／詭異！高雄男好端端騎車卻離奇摔車 警調監錄畫面也納悶

相關新聞

開車下華江橋分心拿手機 新北男猛撞分隔島驚險畫面曝

新北市板橋區華江橋上今天發生車輛撞分隔島意外。49歲許姓男子下午2時許開車沿華江橋往板橋方向，行經下橋處匝道口時，因欲拿...

影／阿伯突出現後方急煞自摔 網狂重播：好神啊「哪冒出來」

王姓男子日前騎車行經台北市重慶南路，路口突然竄出一名機車阿伯，王男怕撞上立刻煞停，孰料自己慘摔倒地，車禍過程全被後方另一...

彰濱海龍離岸風電意外插管7天獲重生 呂男：能打最愛電動

今年8月20日彰濱海龍離岸風電場二氧化碳外洩事件，共17人送醫，命危4人已有2人死亡、1名昏迷指數仍是3分，只有24歲呂...

動物園迷航 北市文山警成功救援88歲失智老婦

文山機動派出所接獲民眾報案，稱動物園內發現一老太太需協助，員警獲報後立即通報處置，安全結束一場動物園冒險記。

搬家吵醒午睡鄰居一路打到大街上 台中2男互控傷害

台中市太平區有兩2名男子昨天下午在中山路二段路中間打架，過程被路人拍下PO上網。警方說，兩人起鬥毆時，警方已趕抵，表示雙...

高雄女子掉落慢車道全身血 警查是自12樓掉墜落爆頭亡

高雄市前金區中華三路慢車道今天中午突然倒臥一名全身是血的女子，經查女子是自路旁某大樓高處墜落，人掉落慢車道時，幸未砸中其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。