休息突陷昏迷…海龍風電二氧化碳外洩 重傷男不清楚發生什麼事

海龍風電發生二氧化碳外洩意外，造成多名工人受傷，其中在彰濱秀傳醫院出院的呂姓工人今天指出，意外發生時，他在走廊休息突然陷入昏迷，人醒來後在醫院，不清楚發生什麼事。

彰濱工業區海龍離岸風電降壓站8月20日發生二氧化碳外洩工安意外，造成多名工人受傷，其中3人因瞬間吸入高濃度二氧化碳重傷昏迷送醫，2人傷重不治。

其中1名呂姓工人被送往彰濱秀傳醫院時，因急性呼吸衰竭陷入昏迷，且身體因酸中毒無法正常運作。彰濱秀傳醫院胸腔內科主任張竣期接受媒體聯訪時說，呂男病情嚴重，抵達醫院時已呼吸衰竭，立即進行插管治療。

張竣期指出，呂男到院後被診斷出雙上肺吸入性肺炎、橫紋肌溶解症及急性肝腎衰竭等併發症，醫療團隊進行抗生素治療、點滴輸液治療及冰毯降溫處理，8月23日狀況好轉，轉入普通病房，8月26日出院。

呂男今天到彰濱秀傳醫院回診，院方也準備蛋糕，為呂男舉行簡單溫馨的慶祝儀式。呂男接受媒體聯訪時說，意外發生時，他在廠房內的走廊休息，沒多久就陷入昏迷，醒來後發現人在醫院，也不清楚發生什麼事情。

張竣期則說，當患者送達醫院時，情況危急，但醫療團隊制定最適合的治療方案，最終讓患者渡過難關，而這次事件不僅凸顯專業醫療的重要性，也讓人們更加認識到工作安全的重要性。