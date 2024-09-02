彰濱海龍離岸風電意外插管7天獲重生 呂男：能打最愛電動
今年8月20日彰濱海龍離岸風電場二氧化碳外洩事件，共17人送醫，命危4人已有2人死亡、1名昏迷指數仍是3分，只有24歲呂姓工人在送往彰濱秀傳醫院急救後，8月26日順利康復出院。呂姓工人今天由父母陪同回診，醫院特地準備象徵重生的蛋糕為他慶祝，他感謝醫院照顧，還能打他最愛的電動遊戲。
此一工安意外，送醫時，有4人到院無呼吸心跳，後來經醫院搶救後才恢復生命象，但除呂姓工人外，台中梧棲童綜合院搶救的19歲簡姓工人先被宣告死亡，在鹿港彰基搶救的38歲賴姓工人，經醫院宣告死亡後，捐贈器官遺愛人間，另在彰濱收治58歲劉姓工人目前昏迷指數仍只有3分，但家屬及醫院仍不放棄。
彰濱秀傳醫院表示， 呂姓工人因為吸入過量二氧化碳導致急性呼吸衰竭，被緊急送往彰濱秀傳醫院接受治療，因生命危急並出現嚴重代謝性酸中毒，導致身體無法正常運作，胸腔內科主任張竣期說，院方先為他插管治療，以維持基本生命徵象。
彰濱秀傳加護病房陳建榮主任說，在接受插管治療後，呂一度因病情嚴重導致躁動不安，無法配合呼吸器治療。醫療團隊迅速調整治療方案，給予適當的鎮靜藥物，呂還被診斷出雙上肺吸入性肺炎、橫紋肌溶解症以及急性肝腎衰竭等併發症，醫療團隊以抗生素治療、點滴輸液治療以及冰毯降溫處理，並持續追蹤肝腎功能。
經過7天的努力，呂的病情逐漸穩定，8月21日，呼吸功能有所改善，醫療團隊決定拔除呼吸管，讓他自行呼吸。8月23日，他順利轉入普通病房繼續觀察，並在8月26日成功出院。
呂姓工人今天由父母陪同回診，醫院為他準備象徵重生的蛋糕及溫馨的慶祝儀式。呂感謝張竣期及全體醫療團隊的辛苦付出。他說，在醫院這段日子，深刻體會到生命的脆弱，感謝醫護人員的專業醫術，才讓他有機會再次擁抱家人，回歸正常生活，「還能打我最愛的電動遊戲」。
張竣期表示，此次工安事件，不僅凸顯了專業醫療的重要性，也讓人們更加認識到工作安全的重要性，呼籲各界提高對安全措施的重視，避免類似事件再次發生。
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