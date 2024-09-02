動物園迷航 北市文山警成功救援88歲失智老婦

文山第一分局呼籲，民眾家中若有年長者或身障人士有走失之虞，可向各縣市政府社會局申請具特殊編號之預防走失手鍊，亦可自行製作掛牌或手環，將緊急聯絡資訊寫於上方，若遇熱心民眾或警察即可第一時間聯繫到家屬，避免憾事發生。 照片／文山分局提供 文山機動派出所接獲民眾報案，稱動物園內發現一老太太需協助，員警獲報後立即通報處置，安全結束一場動物園冒險記。

臺北市立動物園是民眾一家大小出遊的首選，常常一到例假日就湧入人潮，文山第一分局每週末並於動物園常設機動派出所，期能立即為民眾提供警政相關服務。

園方人員發現88歲的劉姓老太太(26年次)獨自坐在園內廣場椅子上將近1小時，而上前關心才察覺劉姥疑似失智，即通報機動派出所，警員莊家承即刻前往了解狀況，但劉姥僅記得自己的名字，在莊員耐心引導下，才又想起住家路名，莊員隨即通報所內同仁查詢身分，巡邏員警徐駿霖及陳洺宇也到場協助，見天氣炎熱，擔心劉姥身體不適，徐等2員即先將劉姥載返所休息，經過一番查證得知住處後，通報該轄區派出所前往住家順利聯繫上家屬。

據家屬表示劉姥患有失智症，總是覺得待在家裡無聊，常常不顧家人勸阻往外跑，當日趁家人外出工作自行搭車至動物園，到動物園時又忘記回家的路，且天氣炙熱只能呆坐園區內，身上沒有手機，幸遇動物園員工發現及警方提供協助，才讓老太太順利返家。此次發揮機動派出所的功能，家屬對於警方的熱心及協助甚表讚許與感激。

文山第一分局呼籲，民眾家中若有年長者或身障人士有走失之虞，可向各縣市政府社會局申請具特殊編號之預防走失手鍊，亦可自行製作掛牌或手環，將緊急聯絡資訊寫於上方，若遇熱心民眾或警察即可第一時間聯繫到家屬，避免憾事發生。

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