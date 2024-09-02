快訊

地牛翻身！花蓮外海16點26分規模5.5地震 最大震度4級

京華城案先聲押彭振聲 柯文哲「插隊」先開羈押庭？原因曝光

膽大！華為對決蘋果發表會曝光「顛覆性新品」 網力捧：我會買

動物園迷航 北市文山警成功救援88歲失智老婦

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

文山第一分局呼籲，民眾家中若有年長者或身障人士有走失之虞，可向各縣市政府社會局申請具特殊編號之預防走失手鍊，亦可自行製作掛牌或手環，將緊急聯絡資訊寫於上方，若遇熱心民眾或警察即可第一時間聯繫到家屬，避免憾事發生。 照片／文山分局提供
文山第一分局呼籲，民眾家中若有年長者或身障人士有走失之虞，可向各縣市政府社會局申請具特殊編號之預防走失手鍊，亦可自行製作掛牌或手環，將緊急聯絡資訊寫於上方，若遇熱心民眾或警察即可第一時間聯繫到家屬，避免憾事發生。 照片／文山分局提供
文山機動派出所接獲民眾報案，稱動物園內發現一老太太需協助，員警獲報後立即通報處置，安全結束一場動物園冒險記。

臺北市立動物園是民眾一家大小出遊的首選，常常一到例假日就湧入人潮，文山第一分局每週末並於動物園常設機動派出所，期能立即為民眾提供警政相關服務。

園方人員發現88歲的劉姓老太太(26年次)獨自坐在園內廣場椅子上將近1小時，而上前關心才察覺劉姥疑似失智，即通報機動派出所，警員莊家承即刻前往了解狀況，但劉姥僅記得自己的名字，在莊員耐心引導下，才又想起住家路名，莊員隨即通報所內同仁查詢身分，巡邏員警徐駿霖及陳洺宇也到場協助，見天氣炎熱，擔心劉姥身體不適，徐等2員即先將劉姥載返所休息，經過一番查證得知住處後，通報該轄區派出所前往住家順利聯繫上家屬。

據家屬表示劉姥患有失智症，總是覺得待在家裡無聊，常常不顧家人勸阻往外跑，當日趁家人外出工作自行搭車至動物園，到動物園時又忘記回家的路，且天氣炙熱只能呆坐園區內，身上沒有手機，幸遇動物園員工發現及警方提供協助，才讓老太太順利返家。此次發揮機動派出所的功能，家屬對於警方的熱心及協助甚表讚許與感激。

文山第一分局呼籲，民眾家中若有年長者或身障人士有走失之虞，可向各縣市政府社會局申請具特殊編號之預防走失手鍊，亦可自行製作掛牌或手環，將緊急聯絡資訊寫於上方，若遇熱心民眾或警察即可第一時間聯繫到家屬，避免憾事發生。

聚傳媒

動物園 失智症

延伸閱讀

日遊客嫌北市動物園舊「可以不用來」 大批國人挺一特質：沒有輸

貓咪也會失智？他嘆家中主子近期行為異常 網：珍惜最後相處時光

北市立動物園透過人工孵化技術 新生黑腳企鵝寶寶首亮相

失智症≠老化 醫師提醒留意生活6項早期警訊

相關新聞

雲林某暑期成長營傳虐童 一女童被打到屁股、手背瘀青

雲林縣某社團開辦國小暑假成長營，傳出疑似虐童事件，一名小女生手背、屁股疑似被「老師」持「不求人」打到紅腫瘀青，經調查，該...

動物園迷航 北市文山警成功救援88歲失智老婦

文山機動派出所接獲民眾報案，稱動物園內發現一老太太需協助，員警獲報後立即通報處置，安全結束一場動物園冒險記。

搬家吵醒午睡鄰居一路打到大街上 台中2男互控傷害

台中市太平區有兩2名男子昨天下午在中山路二段路中間打架，過程被路人拍下PO上網。警方說，兩人起鬥毆時，警方已趕抵，表示雙...

高雄女子掉落慢車道全身血 警查是自12樓掉墜落爆頭亡

高雄市前金區中華三路慢車道今天中午突然倒臥一名全身是血的女子，經查女子是自路旁某大樓高處墜落，人掉落慢車道時，幸未砸中其...

男子連人帶機車卡進路旁排水溝 苗栗三義死亡車禍

47歲張姓男子昨天晚上8點多被發現連人帶機車，卡進縣道123線三義鄉勝興村路段排水溝，經送醫傷重不治，警方查訪沒有發現目...

87歲老阿嬤越級騎車闖紅燈肇事 3人受傷送醫

87歲林姓阿嬤昨天下午騎機車行經彰化市彰鹿路與秀安路口時，遲疑10多秒後，疑闖紅燈穿越馬路，與一對男女共乘的機車發生碰撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。