台3線改裝車噪音妨害安寧 嘉縣警方攔查13部送驗

嘉縣台3線312公里處昨天數十輛機車行經此處產生巨大噪音，警方獲報攔查到13部擅自改裝排氣管的車輛通報送驗；警方說，非法改裝車常有危險駕車狀況，馬上處置避免意外發生。

嘉義警察局中埔分局今天發布新聞稿表示，1日下午2時許，民眾報案台3線阿婆灣商店前大批機車行駛妨害安寧，警方獲報前往處置，攔到13部擅自改裝排氣管及製造噪音的車輛，通報監理站及環保機關檢驗是否違規。

警方強調，非法改裝的噪音車輛，除了妨害民眾安寧，更常伴隨超速行駛及危險駕車狀況，將持續於此路段加強多點式攔查取締執法，並不定時與環保、監理等單位共同執行警環監聯合稽查路檢勤務。

警方說，台3線中埔至大埔路段交通事故頻傳，且曾發生死亡事故，為降低此路段肇事發生，交通部公路局雲嘉南養護工程分局曾文工務段5月時於311.8到312.2公里路段雙黃線上裝設回復式導桿，降低駕駛人在此路段任意跨越雙黃線、壓車過彎或其他危險駕駛行為。

警方統計，今年1至4月份與5至8月份311.8到312.2公里路段交通事故比較，已由20件降為10件，裝設回復式導桿明顯降低交通事故發生。