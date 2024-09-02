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待業女「中獎千萬」借7萬5匯「稅金」 眾人苦勸不為所動

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南善化手頭只剩零錢的曾姓女子為了領「千萬大獎」跟親友借7萬5「稅金手續費」，今天中午到郵局問志工如何匯款，志工隨口問為什麼要匯錢？一聽就知是詐騙，趕緊請行員幫忙勸阻，但她不相信「好友是詐騙集團」、楊姓退休警察見狀加入勸說也不為所動，趕緊打110，兩名員警勸說近1小時，楊姓退警還請記者提供她最近一連10多起類似詐騙紀錄，她才打消匯錢念頭。

曾姓待業女子久久找不到工作，上個月突然在臉書有人加好友、噓寒問暖聊天幾天後，邀她參加股市投資群組。她因失業沒有錢投資，不過這位「臉書好友」沒有放棄一直鼓勵她「要上進脫貧」、加入Line群組學習股市投資開啟人生第二春。

曾姓女子幾天前收到「好友」邀請加入的line群組通知，她竟然「中了千萬大獎」，不過依照財政部還有「金管會規定」，必須先匯7萬5千元稅金與手續費才能領獎，女子為了翻生，連日向親友借錢湊足了7萬5千元。

今天中午女子到善化中山路郵局要匯錢，因為人多又不太會寫匯款單，詢問一旁的志工，剛好碰到熱心的志工，多聊了幾句發現有異，趕緊通知行員勸阻。

楊姓讀者說，他在郵局繳錢的時候聽到志工與女子的對話，立馬加入規勸，還告訴對方自己當了幾十年警察、「這個絕對是詐騙」，但女子勸不聽，他只好打110，人在附近的警察加入勸說近一小時。最後他還把電話拿給女子，請女子直接跟記者查證、知道最近類似的詐騙一再發生，如果錢匯了自己還要負債、害到親友。

待業女「中大獎」借7萬5匯「稅金」員警苦勸不為所動。圖／讀者提供
待業女「中大獎」借7萬5匯「稅金」員警苦勸不為所動。圖／讀者提供
待業女「中大獎」借7萬5匯「稅金」員警苦勸不為所動。圖／讀者提供
待業女「中大獎」借7萬5匯「稅金」員警苦勸不為所動。圖／讀者提供

詐騙集團 警察 郵局

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