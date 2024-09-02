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高雄女子掉落慢車道全身血 警查是自12樓掉墜落爆頭亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市前金區中華三路慢車道今天中午突然倒臥一名全身是血的女子，經查女子是自路旁某大樓高處墜落，人掉落慢車道時，幸未砸中其他人車，警消獲報到場，發現女子已頭破血流，明顯死亡，通知家屬到案，以了解事發原因。

新興警分局自強派出所今天中午12時12分許接獲民眾報案，指中華三路上某大樓外有女子墜樓，警方趕抵現場，發現女子係獨自於頂樓墜落，明顯死亡未送醫。

警方初步調查現場無外力介入，封鎖現場並通知鑑識人員到場查證，確認死者身分為大樓住戶楊姓女子（27歲），已通知家屬到場，了解事發原因，並依規定報請檢察官相驗，釐清死因。

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高市27歲楊姓女子從中華三路某大樓12樓的頂樓墜樓，人掉落慢車道，當場死亡。記者石秀華／翻攝
高市27歲楊姓女子從中華三路某大樓12樓的頂樓墜樓，人掉落慢車道，當場死亡。記者石秀華／翻攝

住戶 車道 頂樓

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