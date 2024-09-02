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雲林某暑期成長營傳虐童 一女童被打到屁股、手背瘀青

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣某社團開辦國小暑假成長營，傳出疑似虐童事件，一名小女生手背、屁股疑似被「老師」持「不求人」打到紅腫瘀青，經調查，該班有數名學生都曾有被打或看見其他人被打的經驗，該名老師承認僅持「不求人」打孩子手背，並稱有經家長同意，縣府已要求該名老師在調查結果出爐前不得與學生接觸。

社會處上月29日獲報疑似虐童案件，一名國小二年級的女童8月16日在成長營被「老師」打手背、屁股，家長的友人得知後通報社會處，隨即展開調查，事發的國小暑假成長營是某社團獲社會處補助開辦，該社團在學期間也獲教育處補助開辦夜光天使班，協助兒童課後照顧。

據了解，該女童的母親因為正在進行離婚訴訟，目前與孩子暫住友人家，媽媽因為工作，擔心孩子課業無人指導，去年底在友人介紹下，將女童及女童的姊姊送到該社團開辦的夜光天使班，今年暑假也持續參加社團開辦的成長營。

但8月16日女童回家後哭鬧不停，媽媽一問才知孩子在成長營被打到手背、屁股都瘀青紅腫，當下立即拍照存證，但因該社團在她最需要人協助的時候，同意幫忙照顧孩子，覺得對方有恩，加上擔心孩子接下來下課後無處去，不知如何是好，後來友人發現孩子傷勢，才趕緊通報社會處。

社會處初步調查，涉嫌打孩子的「老師」並未在核定補助計畫的師資名單內，屬義務協助的工作人員，孩子都稱他老師，該名老師坦承有處罰孩子功課未按時完成，或是上課不專心的小孩，但並未打孩子屁股，否定屁股傷勢是他所為，並說處罰是經家長同意。

經調查，該班有數名學生都曾經有被該名老師打過，或看見該名老師處罰其他人的經驗，包括被通報的女童及其姊姊，且除了以不求人處罰外，也會罰半蹲，若飯吃不完，會在飯裡面加入辣椒處罰孩子吃完。

該社團負責人表示，有處罰學生，但沒有虐童，沒有打到遍體鱗傷，而且家長都知道，打孩子的手背手指頭是為分散痛楚，處罰是希望孩子能夠認真學習，家長的友人在尚未查證清楚前就公開影射，涉及毀謗，社團開辦夜光天使班、暑期班多年，深獲家長信賴，從10名學生增加到現在38名，若真有虐童，家長怎麼會放心讓孩子來。

社會處表示，女童及姊姊現由母親友人收容，開學後改上學校的課後照顧班，目前將暫緩受理該社團的兒童營隊性質的補助計畫，也將召開會議，依調查事實，若違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，將裁罰6到60萬元。

因該社團學期間有獲縣府教育處補助開辦夜光天使班，教育處表示，該名老師是夜光天使班雇用的臨時人力，負責協助老師指導課業，已要求該社團不得讓該名老師與學生接觸，本學期的夜光天使班補助計畫尚未核定，會納入考量。

教育處表示，全縣夜光天使班的師資、雇用人員事先都要檢附良民證，且不可有不適任經驗，將針對該事件召開不適任人員認定會議，未來會加強夜光天使班師資的在職訓練，加強對孩子的照顧專業，並加強訪查頻率。至於受害的孩子，會加強關注孩子的身心輔導，及後續協助。

雲林縣某社團開辦國小暑假成長營，傳出疑似虐童事件，一名小女生手背、屁股疑似被「老師」持「不求人」打到紅腫瘀青，圖為示意圖。記者陳雅玲／攝影
雲林縣某社團開辦國小暑假成長營，傳出疑似虐童事件，一名小女生手背、屁股疑似被「老師」持「不求人」打到紅腫瘀青，圖為示意圖。記者陳雅玲／攝影

小暑 母親 虐童

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