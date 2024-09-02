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87歲老阿嬤越級騎車闖紅燈肇事 3人受傷送醫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

87歲林姓阿嬤昨天下午騎機車行經彰化市彰鹿路與秀安路口時，遲疑10多秒後，疑闖紅燈穿越馬路，與一對男女共乘的機車發生碰撞，3人均被噴飛倒地，送醫救治，幸無大礙。不過，警方指出，老阿嬤持有普通輕車機車駕照卻越級駕駛普通重型機車，加上闖紅燈，將被各處1800元罰鍰。

至於與阿嬤發生碰撞，由27歲沈男駕駛的機車，警方說，依監視器顯示，當時是左轉燈號，但沈男卻直行，是否有闖紅燈行為，仍待進一步釐清。

警方調查，這起車禍發生在昨天下午3時55分許，當時，87歲老阿嬤騎著普通重型機車，沿彰化市秀安路往西行駛，正要通過彰鹿路到對向加油時，疑因路口號誌複雜，在等候號誌時，遲疑10多秒鐘後，仍闖紅燈通過馬路。

未料，當時，由27歲沈姓男子騎機車載著25歲女子， 由彰鹿路北往南方向疾駛而來，雙方在路口發生碰撞 ， 兩機車都倒地，車身都嚴重損壞，3人分別受傷，消防局據報後，將他們送醫救治，均無生命危險。

警方說，分別為他們酒測，均無酒駕行為。不過，經調閱路口監視器，發現87歲老阿嬤有闖紅燈行為，依道路交通管理處罰條例可處1800元罰鍰，而且她持有的是普通輕型機車駕照，卻越級騎乘普通重型機車駕照，也須處以1800元罰鍰，至於她是高齡駕駛人，是否依規定到監理站換照，則有待釐清。

87歲林姓阿嬤昨天下午騎機車行經彰化市彰鹿路與秀安路口時，疑闖紅燈穿越馬路時，與一對男女共乘的機車發生碰撞，3人均被噴飛倒地，均送醫救治。圖／警方提供
87歲林姓阿嬤昨天下午騎機車行經彰化市彰鹿路與秀安路口時，疑闖紅燈穿越馬路時，與一對男女共乘的機車發生碰撞，3人均被噴飛倒地，均送醫救治。圖／警方提供
87歲林姓阿嬤昨天下午騎機車行經彰化市彰鹿路與秀安路口時，疑闖紅燈穿越馬路時，與一對男女共乘的機車發生碰撞，3人均被噴飛倒地，均送醫救治。圖／警方提供
87歲林姓阿嬤昨天下午騎機車行經彰化市彰鹿路與秀安路口時，疑闖紅燈穿越馬路時，與一對男女共乘的機車發生碰撞，3人均被噴飛倒地，均送醫救治。圖／警方提供
87歲林姓阿嬤昨天下午騎機車行經彰化市彰鹿路與秀安路口時，疑闖紅燈穿越馬路時，與一對男女共乘的機車發生碰撞，3人均被噴飛倒地，均送醫救治。圖／翻攝自Threads
87歲林姓阿嬤昨天下午騎機車行經彰化市彰鹿路與秀安路口時，疑闖紅燈穿越馬路時，與一對男女共乘的機車發生碰撞，3人均被噴飛倒地，均送醫救治。圖／翻攝自Threads

阿嬤 駕照

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