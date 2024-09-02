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鬼門關前相約坪林北勢溪抓蝦 1男下水放蝦籠突溺水不治

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市坪林區北勢溪發生溺水死亡意外。52歲陳男昨晚約前妻廖女及劉姓、林姓友人至北勢溪抓蝦。陳男下水欲游往對岸時突然溺水載浮載沉。林男見狀欲救援時也險些溺水，其他人趕緊報警。新北市消防局獲報趕抵救援，消防人員下水搜尋後將陳男救起但已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治，確切死因仍待釐清。

據了解，溺水死亡的52歲陳姓男子，昨天晚間7時許約45歲前妻廖女、41歲劉男及55歲林男2名友人，一同至新北市坪林區北勢溪坪安潭露營區附近抓蝦。眾人到場後陳男便下水欲放置蝦籠，不料游到一半時卻突然滅頂，在水中載浮載沉。

林男發現後趕緊下水欲救援，但也險些滅頂發生意外，在岸上的劉男見狀立即報警。新北市消防局獲報出動18輛各式消防車、救護車及35名消防人員趕抵救援。消防人員下水搜尋約10多分鐘後找到溺水的陳男，但陳男已無呼吸心跳，雖經緊急送往北市萬芳醫院急救，但急救至晚間9時許仍宣告不治。

警方目前已詢問在場的廖女、劉男及林男，並將報請檢察官相驗以釐清陳男確切死因。

救護人員將陳男救起送醫，但經急救後仍宣告不治。記者黃子騰／翻攝
救護人員將陳男救起送醫，但經急救後仍宣告不治。記者黃子騰／翻攝
死者陳男與前妻廖女、劉姓及林姓友人至坪林北勢溪這處露營區旁抓蝦。記者黃子騰／翻攝
死者陳男與前妻廖女、劉姓及林姓友人至坪林北勢溪這處露營區旁抓蝦。記者黃子騰／翻攝

消防人員 溺水

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