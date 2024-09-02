關廁所、棉被捲幼童 竹北嘉豐幼兒園狠師最重恐罰60萬

新竹縣嘉豐非營利幼兒園遭家長指控有多名老師對幼童不當對待。新竹縣教育局證實，共有6名教保相關人員被投訴，8名2歲幼童疑遭不當對待，除了用棉被包裹捲幼童，還有推身體、晃頭、拉背心及言語喝斥等，全案已啟動調查，相關人員若有涉案將依其情節裁處6千元以上、60萬元以下罰鍰，情節嚴重者，將裁處以1至4年解聘或終身解聘。

有家長控訴，只因孩子哭鬧，老師竟用棉被將孩子以捲壽司方式捲起，即使孩子哭鬧掙扎，老師都不為所動，甚至還有老師把孩子捲起後，拖到監視器死角用腳夾住在地上的孩子；也有家長發現孩子身上時常出現不明傷痕，向園方要求看監視器，才發現老師以不小的力道推孩童的頭，再拉手臂扯回，來來回回多次，還有孩子獨自被關在漆黑的廁所。

新竹縣教育局表示，有關新聞提及「將孩子用捲壽司方式捲起，限制他們四肢行動」，經調查委員調查，為孩子睡覺期間不願睡覺並發出聲音，故該師採用棉被包裹方式期讓孩子冷靜所致，詳細過程與行為認定將按照程序處理。

調查也發現，有老師用手晃動小朋友的頭部、用手推身體、拉背心，以及大聲斥罵幼童「聽不懂喔！」、「嘴巴壞掉喔！」另也有幼童額頭有破皮，大腿有瘀青，但從監控看不出為何受傷。6名投訴家長中，有4名為領有合格證照的幼保服務人員、2名教師助理員以及1名行政職員，共有8名2歲幼童疑似遭受不當對待。

教育局說明，今年7月2日接獲家長反映該園教保服務人員對其幼兒不當對待情事，隨即至該園調閱6月20日至7月11日期間監視器畫面，初步檢視發現有教保服務人員疑似有對幼生有不當對待情事，全案依「教保相關人員違法件調查處理辦法」啟動相關程序，分別於7月15日、7月25日及8月5日召開審查小組，對疑似涉案之人員，決議啟動調查。

教育局強調，全案於8月1日依調查辦法規定，委外聘請人才庫專家學者組調查小組，並於8月8日、12日及19日分別訪談相關人員，刻正撰寫調查報告。後續將提送「新竹縣教保服務機構不適任人員認定委員會」認定疑似涉案人員是否有不當對待情事，並依其情節裁處6千元以上、60萬元以下罰鍰，情節嚴重者，將裁處以1至4年解聘或終身解聘。