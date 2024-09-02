台中一中商圈廂型車坐滿人 警一查5人都失聯移工全遣送

台中市第二警分局永興所在上月底巡經北區一中商圈時，發現有一輛廂型車內坐滿人，警方前往盤查，發現車內有5名外籍移工，對於警員盤查，眼神閃爍，警方聯絡支援警力到場後，確認車內5名移工都是來自泰國，已非法居留台灣1月至3月，全案警詢後依違反入出國移民法等罪，移送移民署台中專勤隊遣送出境。

第二警分局永興所巡佐彭聖傑、警員唐瑋駿在上月30日守望時，行經北區中清路、太原路口時，發現一輛廂型車塞滿人，駕駛發現警員在旁，刻意閃避與警員眼神交會，警方打開車門欲盤查，發現車內有5名外籍人士，但車內外籍人士也都不發一語。

廂型車駕駛向警方解釋，只是人力派遣公司員工，僅負責接送該批移工上下班，是否失聯移工並不清楚。

警方見移工人數眾多，趕緊聯絡支援警力到場，經後續盤查，車內5名移工都是來自泰國，已非法居留台灣1至3個月，全案警詢後依違反入出國移民法等罪，移送移民署台中專勤隊查處。