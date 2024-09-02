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高雄男醉臥台鐵區間車 行動電源突起火嚇醒下車不見人

聯合報／ 記者石秀華黃宣翰／高雄即時報導

高雄一名男子昨深夜搭乘台鐵區間車，疑醉臥坐椅上，後口袋中的行動電源突然發燙燃燒，男子嚇到將行動電源連同口袋的紙張一起掏出，將火踩熄；過程中，其他旅客誤以為男子酒醉點火，列車抵達台南站後報警，但男子下車不見人影，只留一團焦黑灰燼。

網路社群Treads有網友貼出一則貼文指，火車上看到醉漢，一直倒（頭）睡就算了，還跌下去，最後他突然拿出一疊紙，又聞到很濃的酒精味道就燒起來了，整車廂煙霧瀰漫。

貼文並附照片，畫面中男子躺臥在坐椅上，另一張畫面則是背對鏡頭，但腳下有一小火光，隨後抵達台南站後，男子下車不見人影，只留下一團黑色燒焦痕跡。

鐵路警察高雄分局指出，有關網路平台揭露民眾疑似醉臥車廂並於列車上燃燒物品等情事。經查，分局系於今晨0時許接獲台鐵台南站站務員通報，指3294次區間車第4車廂內疑似有行動電源燃燒，隨即派員到場查處。

警方指出，現場無人員傷亡，但車廂地板留有燃燒後的灰燼及焦黑痕跡；經初步調查，該列車於行經路竹區間時，車廂內並無異狀，至列車停靠台南站時方接獲台鐵人員通報有行動電源燃燒之情形。

警方已申請調閱車廂監視器，並過濾監視器畫面，以掌握涉案人動向，全案已報請台南地檢署指揮偵辦。

鐵路警察高雄分局呼籲，民眾如於站區、列車有發現可疑情形或有安全疑慮，除撥打110報案電話，亦可通報列車長或使用台鐵簡訊通報服務，填寫車次、車廂、事件，傳送簡訊至0921765125，及時尋求協助，共同維護旅運安全。

高雄一名男子昨深夜從高雄搭乘台鐵區間車，疑醉臥坐椅上，口袋中的行動電源突然發燙燃燒，列車抵達台南站後火已滅，男子留下一團焦黑痕跡不見人影。記者石秀華／翻攝
高雄一名男子昨深夜從高雄搭乘台鐵區間車，疑醉臥坐椅上，口袋中的行動電源突然發燙燃燒，列車抵達台南站後火已滅，男子留下一團焦黑痕跡不見人影。記者石秀華／翻攝
高雄一名男子昨深夜從高雄搭乘台鐵區間車，疑醉臥坐椅上，口袋中的行動電源突然發燙燃燒，列車抵達台南站後，火已滅，男子留下一團焦黑痕跡不見人影。記者石秀華／翻攝
高雄一名男子昨深夜從高雄搭乘台鐵區間車，疑醉臥坐椅上，口袋中的行動電源突然發燙燃燒，列車抵達台南站後，火已滅，男子留下一團焦黑痕跡不見人影。記者石秀華／翻攝

台南 車廂

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