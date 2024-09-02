男大生桃園復興野溪玩水 卡暗流不幸溺斃

桃園市復興區宇內溪上游野溪昨天下午突發溺水事件，一名20歲李姓男大學生與3名友人趁開學前，相偕前往復興宇內溪上游玩水消暑，目擊民眾見有人疑似溺水，同行友人發現李姓男大生不見報案，消防員據報趕到，潛入戲水區的滑水道底下，發現李男卡在暗流溺水，緊急救援上岸，李男OHCA，立即送醫急救仍告不治。

大溪警方、桃園市消防局表示，李姓男大學生（20歲）與同行友人共4人，昨天前往復興興區宇內溪上游玩水，一旁也有許多民眾戲水，民眾看見1人疑似溺水，至下午3時56分，李男同行友人發玩水的李男不見緊急報案搜尋，消防員及警方趕到搜尋，在一處滑水道下底下，發現李男卡在暗流下呈現OHCA，立即救援上岸做CPR施救及送醫急救，至昨晚宣告不治。

發生溺水事件後， 傳出復興區內溪合法戲水區內發生引起震驚，桃園市政府風景管理處今天上午表示，經緊急查詢發生溺水事件，是在宇內溪上游的一條野溪，並非在合法戲水區，民眾大都自行前往戲水，安全堪慮。