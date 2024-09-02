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婦人被騙投資比特幣 警方動用親情才守住300萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮59歲黃姓婦人從手機LINE系統認識網友，在對方花言巧語打動下，欲投資虛擬貨幣牟利，上月29日先到元大銀行鹿港分行臨櫃領了70萬元現金，下午又到自動櫃員機領了5萬元，又臨櫃欲領225萬元現金時，行員認為她有被詐可能，通知員警到場，警方並動用她的親人苦勸，才避免失金。

警方說，黃女在提領巨額現金，行員認為她疑遭詐集團詐騙，立即報案，當時鹿港分局鹿港派出所所長黃堃盛、警務佐張垂堅、警員顏仲鴻、蔡博宇，正在轄區巡邏，接獲通報後，立即趕往現場處理。

員警當場見她站在櫃台前等候，行員則藉機拖延時間，即趨前關心，黃姓婦人堅持不願意說明真正取款原因，一開始表示要到台中太平、大里買地，但又說不清楚說出土地在那路段，卻也態度強硬，稱「我自己的錢，為什麼不能領」，就是堅持要提領現金。

員警在查證黃婦身分後，通知她的先生到場，才肯透漏是在大陸網站「萬聯證券」上投資虛擬貨幣比特幣，且必須在當天面交買幣投入300萬才可以抽到頭彩。

由於黃婦極度不配合，員警為取得她的信任，除了查證該網站網址確定為假冒網站外，並透過她的丈夫、兒子及女兒，利用親情勸阻勿 沉迷詐團圈套，另告知多起類似詐騙實際案例，才保住錢財免於受騙。

警方原本請她配合，佯裝將現金交付車手，但她卻不願配合，讓警方錯失逮到車手的機會。

員警苦勸黃姓婦人，並動用親情，才避免她被騙300萬元。圖／警方提供
員警苦勸黃姓婦人，並動用親情，才避免她被騙300萬元。圖／警方提供

虛擬貨幣 車手 鹿港

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