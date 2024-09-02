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廂型車後座塞滿人遭攔查 中市警驚見5泰籍逃逸移工

中央社／ 台中2日電

台中市警方日前在路上看見1輛廂型車後座擠滿乘客，上前攔查；警方今天表示，當時進一步發現車內5名泰國籍逃逸移工，逃逸期間四處打零工，全案移送移民署台中專勤隊查處。

台中市警察局第二分局永興派出所於8月30日執行守望勤務，行經北區中清路與太原路口時，發現1輛廂型車塞滿了人，十分可疑，駕駛發現員警在旁邊，也刻意閃避與員警眼神交會。

警方上前攔查，看到廂型車後座載滿外籍移工，打開車門瞬間，5名男移工似乎被員警嚇傻，石化般一動也不動，連話都不敢回應，駕駛也趕緊辯解，自己只是人力派遣公司員工，僅負責接送他們上下班，對他們是否逃逸，一概不清楚。

員警見對方人數眾多，不敢掉以輕心，立即通報警力到現場支援，警方表示，進一步追查發現車內5名泰國籍移工都是非法居留於台灣1至3個月，逃逸期間與同鄉四處過著打零工生活，每天提心吊膽，突然被警察包圍盤查，一時嚇呆，只能乖乖配合，員警也是出動廂型車將所有失聯移工移送移民署台中專勤隊查處。

第二分局分局長周俊銘說明，民眾聘用逃逸移工，或未經勞動部許可，聘用非合法引進移工，一經查獲確認違法，依就業服務法可處新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，提醒不要心存僥倖、以身試法。

台中市 移工 移民署

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