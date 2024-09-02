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屏東專案取締闖紅燈 3天違規1752件

中央社／ 屏東縣2日電

屏東縣去年約7成交通事故發生在路口，闖紅燈所致比例高。屏東縣政府警察局8月28至30日全縣實施闖紅燈專案取締行動，3天共取締違規案件1752件。

屏東縣警局表示，全縣去年約7成交通事故發生在路口，分析事故原因多為民眾行車未遵守交通規則，尤其闖紅燈占比相當高。而今年1至8月期間，縣內共發生闖紅燈交通事故465件，導致4人死亡、460人受傷。與去年同期相比，雖然事故件數減少74件，死亡人數減少1人，受傷人數減少75人，仍須促使駕駛人於行經路口時遵守交通號誌，強化交通安全認知。

屏東縣警局連3天針對全縣多事故路口展開闖紅燈執法行動，警方統計，專案期間取締闖紅燈違規案件共1752件，相較去年同期的279件，件數增加1473件。闖紅燈取締前5名鄉鎮市分別為屏東市735件、東港鎮230件、潮州鎮146件、內埔鄉112件、佳冬鄉81件。

屏東縣警局指出，依據道路交通管理處罰條例，違規闖紅燈駕駛人將面臨新台幣1800元至5400元罰鍰。民眾如發現違規行為，也可提供違規事實或證據資料，向警察機關檢舉，共同維護用路人安全。將持續針對惡性違規嚴格執法，營造安全路口通行環境。

交通事故 屏東縣政府 警察

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