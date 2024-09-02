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阿里山之旅摔傷 女遊客告林鐵處、林務分署賠百萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

朱姓婦人去年參加阿里山之旅，下午忽然傾盆大雨，她購買阿里山販售店推廣塑膠鞋套，因阿里山神木車站地勢不平、路滑，她滑倒造成橈骨、尺骨、右股骨等處骨折、受傷，認為與車站的管理及安全設施有關，林鐵處販售店塑膠鞋套有嚴重瑕疵，因此先後提告林鐵處、林務分署賠償包括精神損失共121萬餘元。法院審理，婦人係自踩鞋套絆倒、鞋套非林鐵處、林務分署經銷商品等，駁回其訴。可上訴。

去年9月7日，朱婦參加阿里山之旅，下午突然下起傾盆大雨，阿里山販售店在推廣塑膠鞋套，防止鞋子被雨水打濕，又因阿里山神木車站地勢不平、高低落差、路滑，發生滑倒事故，造成她右遠端橈骨、尺骨骨折、右股骨頸骨折伴輕度移位等傷害，經救護車轉送聖馬爾定醫院治療。

她主張，到阿里山國家森林遊樂區旅遊，購買門票入園區用餐、採購紀念品、搭遊園車、步行棧道欣賞阿里山森林，搭小火車系列性服務，每項服務都得支付費用，遊樂區為林鐵處所經營管理，她因林鐵處所經營管理的阿里山販售店為推廣塑膠鞋套，其設計製作有嚴重瑕疵，卻謊稱能「為防止參觀民眾鞋子因潮濕損壞或打滑受傷」，誘使她陷於錯誤而購買，不但沒有止滑反而容易打滑，她因而滑倒、絆倒而受傷，林鐵處應該負起賠償責任。因而要求醫療、照顧、食宿、營養保健品及精神慰撫金等121萬2065元。

又入園發票所載企業主名為「農業部林業及自然保育署嘉義分署阿里山國家森林遊樂區」，因此，她先位聲明提告林鐵處、備位聲明提告嘉義分署。

林鐵處表示，朱婦是找旅行社安排行程，並不是林鐵處安排提供膳宿、導遊等服務，並非民法第514條所稱的旅遊營業人。林鐵處所掌理業務是阿里山林業鐵路，及其沿線各車站相關設施設備管理及維護，就阿里山森林遊樂區內販售店並沒有經營或管理權限，更未曾推廣銷售塑膠鞋套。朱婦跌倒的原因是因其左腳踩住右腳塑膠鞋套，致右腳欲抬起時重心不穩跌倒，與林鐵處所提供的運送服務或車站月台設計管理無關。

嘉義分署抗辯，塑膠鞋套販售店不是嘉義分署所經銷販售，不適用消保法。

法官審理，朱婦當時所穿的鞋套是因園區內的商家推廣而購買，不是林鐵處、嘉義分署所經銷的商品。勘驗監視器畫面，朱婦右手持傘自鐵軌旁石子地踏上月台的平台時，左腳踩住右腳塑膠鞋套，致右腳欲抬起時重心不穩跌倒，顯然與月台的平台管理及安全設施無關。因此，駁回其訴。

阿里山神木車站。圖／讀者提供
阿里山神木車站。圖／讀者提供
婦人去年參加阿里山之旅，遇雨不小心在月台跌倒受傷，她認為阿里山林鐵處有疏失要求賠償。圖／翻攝畫面
婦人去年參加阿里山之旅，遇雨不小心在月台跌倒受傷，她認為阿里山林鐵處有疏失要求賠償。圖／翻攝畫面

嘉義 提告 阿里山

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