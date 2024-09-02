男女學生洽談妨害性自主案和解 少女哥哥亮刀觸法

基隆市高中男、女學生因妨害性自主件相約商談和解時，少女的哥哥亮刀，開出轉學或休學、賠償5萬元、留下一隻手3條件供選擇，男學生事後報案。基隆地方法院審理後，認定當時氛圍足令男學生，覺得稍有拂逆即可能遭暴力相向，且難以反抗逃脫，依強制罪判少女的哥哥拘役50天。可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，被告讀高中的妹妹與同校男學生都已滿16歲，兩人間的妨害性自主案件，由基隆地方法院少年法庭審理中。男學生去年9月18日清晨6點多到少女的住處，與少女洽談和解事宜，少女的哥哥也在場，商談和解金額。

過程中，少女的哥哥持藍波刀對男學生說，「要嘛5萬賠償，不然就留一隻手」等話，言詞咄咄逼人，要男學生提出解決方案。男學生擔心少女的哥哥會再找他的麻煩，哥後報案。警方通知少女的哥哥到案說明，製作筆錄後送辦，基隆地檢署檢察官偵查後起訴。

少女的哥哥坦承與男學生商談和解時，有把原本放在沙發上，但掉到地上的刀子撿起來再插回去，並沒有拿刀恐嚇男學生，否認有強制犯行。

男學生在警詢時說，他到少女家中與少女和她的哥哥討論事情時，少女的哥哥說他有3個選擇，第1轉學或休學，第2以5萬元解決事情，第3留下一隻手。少女的哥哥並拿出1把有弧度，長約4、50公分，刀鞘是黑色的刀子，並將刀子抽出來，當時他很害怕，不敢再看刀子。

法官查出，少女與哥哥與少女的對話紀錄中，被告表示「我拿刀出來是架在人家脖子上嗎？我從頭到尾都沒有站起來過，我拿刀抓癢也犯法喔」等話，顯見在討論事情過程中，確實曾出現扣案的刀子。

法官認為，男學生隻身前往少女家中協調，少女的哥哥態度強勢並出現刀子，足證當時氛圍，足令男學生心生畏懼，產生難以反抗、逃脫，以及稍有拂逆即可能遭暴力相向心理壓迫情境，不採信被告辯解，並認定有強制罪犯行，但不另論以恐嚇危害安全罪科刑。