登三峽白雞山遇崩塌迷路 消防隊員協助穿越引導下山

新北市三峽區白雞登山步道前天因局部崩塌、樹木傾倒、土石流失無法通行，造成2名老人迷路，消防局獲報派遣救援隊伍入山搜救，步行約2小時後找到人，除了略顯疲憊並未受傷，平安引導下山。

據了解，66歲男子、64歲婦人前天上午一起從白雞山的登山口進入，中午發現步道因坍方被傾倒的樹木阻斷，無法通過，且地形地貌改變難以辨識，他們擔心迷路，隨即報案求救。

三峽、大埔消防分隊派員入山救援，自登山口步行約2小時後接觸迷途登山客，協助2人穿越崩塌地形，順利引導下山。