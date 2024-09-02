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登三峽白雞山遇崩塌迷路 消防隊員協助穿越引導下山

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區白雞登山步道前天因局部崩塌、樹木傾倒、土石流失無法通行，造成2名老人迷路，消防局獲報派遣救援隊伍入山搜救，步行約2小時後找到人，除了略顯疲憊並未受傷，平安引導下山。

據了解，66歲男子、64歲婦人前天上午一起從白雞山的登山口進入，中午發現步道因坍方被傾倒的樹木阻斷，無法通過，且地形地貌改變難以辨識，他們擔心迷路，隨即報案求救。

三峽、大埔消防分隊派員入山救援，自登山口步行約2小時後接觸迷途登山客，協助2人穿越崩塌地形，順利引導下山。

新北市消防局第五大隊長鍾世銘表示，登山踏青、從事戶外活動要注意山徑路況，若遇到崩塌路段要特別小心，切勿單獨爬山，最好能使用離線地圖，遇到路跡不明的路口才能判斷出下山路線，做好萬全準備，才能快樂出遊、平安回家。

新北市三峽區白雞登山步道前天因局部崩塌、樹木傾倒、土石流失無法通行，造成2名老人迷路，消防局獲報派遣救援隊伍入山搜救，步行約2小時後找到人，除了略顯疲憊並未受傷，平安引導下山。圖／消防局提供
新北市三峽區白雞登山步道前天因局部崩塌、樹木傾倒、土石流失無法通行，造成2名老人迷路，消防局獲報派遣救援隊伍入山搜救，步行約2小時後找到人，除了略顯疲憊並未受傷，平安引導下山。圖／消防局提供
新北市三峽區白雞登山步道前天因局部崩塌、樹木傾倒、土石流失無法通行，造成2名老人迷路，消防局獲報派遣救援隊伍入山搜救，步行約2小時後找到人，除了略顯疲憊並未受傷，平安引導下山。圖／消防局提供
新北市三峽區白雞登山步道前天因局部崩塌、樹木傾倒、土石流失無法通行，造成2名老人迷路，消防局獲報派遣救援隊伍入山搜救，步行約2小時後找到人，除了略顯疲憊並未受傷，平安引導下山。圖／消防局提供
新北市三峽區白雞登山步道前天因局部崩塌、樹木傾倒、土石流失無法通行，造成2名老人迷路，消防局獲報派遣救援隊伍入山搜救，步行約2小時後找到人，除了略顯疲憊並未受傷，平安引導下山。圖／消防局提供
新北市三峽區白雞登山步道前天因局部崩塌、樹木傾倒、土石流失無法通行，造成2名老人迷路，消防局獲報派遣救援隊伍入山搜救，步行約2小時後找到人，除了略顯疲憊並未受傷，平安引導下山。圖／消防局提供

地圖 崩塌

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