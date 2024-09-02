八旬老翁推著輪椅外出路倒 暖心警伸援協助返家

台南市88歲張姓老翁昨天推著輪椅外出找老友聊天，返家經過中西區和善街與文和街口突然暈眩、體力不支跌坐在路旁，熱心民眾發現報警協助，巡邏警員接獲通報，馬上發現老翁坐在路邊，得知張因未吃早餐，導致血糖不穩昏昡，為避免發生意外，開警車護送老翁返家。

張姓老翁天上午9點多，推著空輪椅外出到住家附近找老友敘舊，行經中西區和善街與文和街口時，因血糖過低，感到頭暈，且因年事已高，血壓及血糖不穩，體力不支跌坐在路邊，民眾發現報警處理。

台南市警二分局長樂派出所警員陳嘉宏、洪靖淳巡邏時，接獲勤指中心通報立即前往，發現張老先生神情痛苦地跌坐在和善街與文和街口，立即上前攙扶。