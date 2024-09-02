保一總隊警員不明原因持槍自傷 搶救2天仍不治

內政部警政署保安警察第一總隊三峽營區1名梁姓警員，8月30日執行營區門崗勤務時，忽然朝自己胸口射擊，緊急送醫急救，手術後住院2天，不幸仍因傷勢過重，今天上午宣告不治。

梁姓警員現年55歲，警員班143期畢業，駐地在保一總隊位於新北市三峽營區。據了解，他最近疑因小孩債務問題無法解決，壓力很大。8月30日執行下午2到5時大門崗哨勤務，下午3時許突然朝著自己射擊，當場倒地，一旁員警趕緊通報。

新北市消防局派遣救護車趕抵，他意識清楚，緊急送醫急救手術，可惜仍回天乏術。當天保一總隊說明，梁員平時表現積極，與同事間互動良好，經查梁員近期疑因家庭因素心理壓力大，研判應一時情緒波動，而發生自傷。

總隊已啟動內部調查，並將對事件進行全面性檢討，強化內部關懷及諮商機制，提升心理健康支持，並鼓勵員警主動尋求幫助。

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