高雄小黃闖紅燈撞賓士釀車頭毀 駕駛父怒踹小黃打運匠

于姓男子今天凌晨2時許駕計程車在高雄市五福一路與光華路口闖紅燈，撞上余姓男子駕駛的賓士車，猛烈撞擊下致賓士車頭毀損、小黃車門凹陷，余、于二人頸部扭傷，余男坐在副駕駛座的父親頭部撞擋風玻璃受輕傷，忍不住怒火下車猛踹小黃車門與于起衝突遭妻勸阻，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，61歲的于姓男子今天凌晨2時許駕駛計程車搭載一名客人，由五福一路西向東直行，行經五福一路與光華一路口時竟闖紅燈，當場和由光華一路南向北直行由余姓男子（22歲）駕駛的賓士車相撞。

巨大重擊力造成賓士車車頭毀損，小黃車門凹陷，于、余兩名駕駛頸部扭傷，坐在賓士車副駕駛座的余男父親（54歲）頭部撞擊擋風玻璃受輕傷，小黃乘客未受傷。

對於運匠于男闖紅燈肇禍，忍不住怒火，一下車就朝小黃車門猛踹，坐在賓士車後坐的妻子見狀，下車勸阻。但余男父親見運匠于男下車，仍忍不住和于男拉扯起衝突，導致于男手部擦挫傷。

警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為于男闖紅燈導致事故發生，詳細肇事責任待送交通大隊初判。