鬼門關前！高雄三井商場吊塔塌再添1死 意外共釀2死

高雄鳳山三井「LaLaport商場」工地昨天上午發生工安意外，吳姓工人操作吊桿施工時，整座吊塔不慎倒塌，在下方地面的越南籍劉姓移工當場被砸中死亡，吳男也被壓在塔下，重傷送醫搶救，但今天凌晨宣告不治；農曆7月鬼門關前，這起工安意外釀2死。

全台第三家三井LaLaport商場「Mitsui Shopping Park LaLaport高雄」位於台糖高雄鳳山國泰重劃區，正施工興建，昨上午9時40分許，55歲吳姓男子操作吊桿進行吊掛作業，當時還未吊掛建材，吊桿迴轉時，藍色吊塔基座卻突然斷裂、倒塌，整座吊塔橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中。

四十八歲越南籍劉姓移工當時在地面，躲避不及，被吊桿砸中當場死亡，吳男從20公尺高的吊塔控制室隨倒塌的吊塔一起掉落，整個人被壓在吊塔底下，消防局獲報出動19人到場救援，繞過凌亂建材，屈身將吳男救出。

吳男身體多處骨折，意識不清被送醫搶救，直至今天凌晨2時19分許因傷重宣告不治。

國民黨籍市議員李雅靜昨指出，施工地點在議會後方，她每天經過好幾次，發現常有大量工程車輛排隊等進場時占據車道，導致用路人險象環生；市府相關單位應組聯合安檢小組，在停工期間徹底安檢，並要求施工單位提出完整的工安計畫。

勞工局表示，勞檢處已勒令現場停工，後續將調查釐清確實肇災原因，已指派專人協助受傷勞工相關醫療及補償事宜，另配合越南駐台單位，協助罹災移工家屬來台處理後事及確保其職災補償權益。