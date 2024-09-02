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詐團律師收押起底 刑法名師「教警察的被警察抓」

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄地檢署查出律師陳逸軒當詐團「軍師」，依違反組織犯罪條例、詐欺等罪聲請羈押禁見獲准。記者張議晨／攝影
高雄地檢署查出律師陳逸軒當詐團「軍師」，依違反組織犯罪條例、詐欺等罪聲請羈押禁見獲准。記者張議晨／攝影
屏東地檢署上月偵辦詐騙集團查出三名律師涉嫌洩密，訊後向法院聲押禁見，其中陳廷瑋被裁定收押、另二人交保；陳的背景隨後曝光，他是警察特考班知名補教名師「艾倫」，不少基層員警都是他的學生，「教警察的被警察抓」，在警界討論熱烈。

據指出，檢警偵辦詐團案件時，經查扣證物中發現有律師居中擔任集團「軍師」角色，若有車手遭警方查辦，集團即派律師前往陪偵，監視應訊過程，確保落網車手不會供出上游成員。

涉案三名律師分別為陳廷瑋、黃冠偉、唐子堯，陳、黃為台南市中西區、東區律師事務所主持律師，唐則是陳廷瑋事務所受雇律師。

三名律師接受詐團委託，負責車手遭查緝後法律服務，將落網車手偵訊筆錄、是否遭羈押等資訊轉給詐團，由上游成員評估管控風險、調派人力及認列虧損，讓集團存續運作。

屏檢上月指揮刑事局、屏東縣調查站搜索陳廷瑋等人律師事務所，複訊後依組織犯罪、加重詐欺、洩密等罪聲押禁見，陳被法院裁定收押，唐、黃交保。

陳廷瑋曾以「艾倫」藝名活躍於補教界，在多間國考補習班任教，主要是刑法、刑事訴訟法，學生以警察特考班為主，因講題、上課邏輯性清楚，受到不少學生喜歡，警界不少基層甚至警官都曾是「艾倫」學生。

據了解，陳曾跟同學說明年不再任教，收押訊息傳開後，許多警界學生發現老師竟是詐團共犯；他曾任教的補習班在得知收押訊息後，已下架與艾倫有關課程頁面。

一名學生說，只知道「艾倫」事務所很忙，有時會拖課，也有說今年教完就不再任教，但不知道原來是為詐團服務忙碌。

刑事訴訟 律師 聲押 詐騙集團 警察 車手

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