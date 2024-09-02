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高雄三井商場吊塔塌 1死1重傷

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄報導

高雄鳳山三井「LaLaport商場」工地昨發生工安意外，施工的藍色吊塔突倒塌，當場砸死一名越南籍移工，操作吊塔的吳姓工人也重傷送醫。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山三井「LaLaport商場」工地昨發生工安意外，施工的藍色吊塔突倒塌，當場砸死一名越南籍移工，操作吊塔的吳姓工人也重傷送醫。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山三井「LaLaport商場」預定地昨天上午發生工安意外，吳姓工人操作吊桿施工時，整座吊塔不慎倒塌，在下方地面的越南籍劉姓移工當場被砸中死亡，吳男也被壓在塔下，救出時意識不清，重傷送醫搶救；高雄市政府勞檢處勒令停工，後續調查釐清肇災原因。

全台第三家三井LaLaport商場「Mitsui Shopping Park LaLaport高雄」位於台糖高雄鳳山國泰重劃區，正施工興建，昨上午九時四十分許，五十五歲吳姓男子操作吊桿進行吊掛作業，當時還未吊掛建材，吊桿迴轉時，藍色吊塔基座卻突然斷裂、倒塌，吊塔橫躺在鷹架、模板和一片鋼筋之中。

四十八歲越南籍劉姓移工當時在地面，躲避不及，被吊桿砸中當場死亡，吳男則被壓在吊塔底下，消防局獲報出動十九人到場救援，繞過凌亂建材，屈身將吳男救出；吳男身體多處骨折，意識不清被送醫搶救。

國民黨籍市議員李雅靜指出，施工地點在議會後方，她每天經過好幾次，發現常有大量工程車輛排隊等進場時占據車道，導致用路人險象環生；市府相關單位應組聯合安檢小組，在停工期間徹底安檢，並要求施工單位提出完整的工安計畫。

勞工局表示，勞檢處已勒令現場停工，後續將調查釐清確實肇災原因，已指派專人協助受傷勞工相關醫療及補償事宜，另配合越南駐台單位，協助罹災移工家屬來台處理後事及確保其職災補償權益。

三井LaLaport位於鳳山的商場將闢建地上六層、地下兩層，總樓地板面積逾六點三萬坪，業者號稱是全台規模最大的LaLaport複合型商場，預計二○二六年開幕。

LaLaport 移工 越南

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