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68歲騎士疑癲癇發作 撞2電桿縫隙亡

聯合報／ 記者黃宣翰萬于甄／台南報導

台南市安南區本原街一段昨天發生機車不偏不倚撞進兩根電線桿間的狹窄縫隙，男騎士重傷送醫不治。圖／民眾提供
台南市安南區本原街一段昨天發生機車不偏不倚撞進兩根電線桿間的狹窄縫隙，男騎士重傷送醫不治。圖／民眾提供
六十八歲陳姓男子昨天騎機車，在台南市安南區失控撞進兩根電線桿間狹窄縫隙，頭部重創送醫不治；家屬指陳有癲癇病史，但不願按時服藥，警方研判是癲癇發作釀禍，家屬沒有意見。

這是台南市一個月內第二起疑癲癇發作導致的車禍。成功大學林姓女職員上月十二日駕駛休旅車從成大成功校區內駛出時疑癲癇發作，沿路撞擊一輛休旅車及六輛機車，造成蔡姓女騎士死亡、四人受傷。林女自稱當時癲癇發作，檢察官已安排醫院做精神鑑定查明。

警方調查，陳男昨天清晨六時許騎機車沿安南區本原街一段二五○巷直行，突往左偏行、逆向衝到對向車道旁電線桿，機車不偏不倚地撞進兩根電線桿間狹窄縫隙，陳有戴安全帽，但仍重傷不治。

警方調查，當時並無其他車輛突然衝出，機車失控應非外力造成；陳的家屬昨到殯儀館配合檢方相驗，表示陳男有癲癇病史，但不願按時服藥，檢警因此研判車禍發生時陳可能癲癇發作。

台南監理站指出，患有癲癇駕駛人須依法提出醫療院所醫師三個月內診斷證明，證明過去兩年內癲癇未發作才能換發駕照，且不可隱瞞癲癇病史去考駕照，否則涉犯刑法使公務員登載公文書不實罪。

台南 成功大學 癲癇

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