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母早逝、父酗酒…台中7歲女童公園閒晃 暖女警伸援手

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名7歲女童在上月底被人發現在北屯區瀋陽公園閒晃，女警廖羿甄獲報後，因女童對女警有戒心，女警先將女童帶回派出所，女警為破冰，打開電視卡通讓女童卸下心防，才知女童母親早逝，父親工作壓力、酗酒會對女童大小聲，女童才會獨自在外徘徊，女警購買麵包、飲料為女童填肚，也協助通報社工介入，讓女童受到妥善照顧。

第五警分局水湳所警員廖羿甄在上月25日晚間7時許獲報，一名7歲女童在北屯區瀋陽公園內徘徊，女警到場後，試圖與女童溝通詢問其名字、住處等基本資料，女童因受到驚嚇，始終不願開口，女警先將女童帶回派出所妥善安置。

女警將電視轉到卡通頻道，以卡通「熊熊遇見你」卸下女童心防，經耐心引導才知，女童來自單親家庭，母親早逝、父親因工作忙，疏於照顧女童，而且父親有喝酒習慣，酒後會情緒失控，對女童大小聲，女童才會在外遊蕩。

女警得知狀況後，先帶女童前往附近超商，為女童購買他所喜歡的麵包和養樂多，讓她能夠填飽肚子。

女警也同步聯繫社工及其父親到場，社工到場對女童的情況評估與溝通後，經女童同意，也在父親承諾改善照顧的前提下，社工決定讓女童返回家中，後續社會局將會持續介入關心，確保女童獲得妥適照顧。

第五警分局呼籲，家庭是兒童成長的重要基礎，若家庭功能不彰或缺乏足夠支持，便無法提供兒童妥適的照顧，也鼓勵民眾勇於熱心通報，齊心協力打造全方位社會安全網，一同保護兒童的安全與福祉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市一名7歲女童上月底被人發現在公園遊蕩，第五警分局女警廖羿甄到場協助。圖／第五警分局提供
台中市一名7歲女童上月底被人發現在公園遊蕩，第五警分局女警廖羿甄到場協助。圖／第五警分局提供
台中市一名7歲女童上月底被人發現在公園遊蕩，第五警分局女警廖羿甄到場協助。圖／第五警分局提供
台中市一名7歲女童上月底被人發現在公園遊蕩，第五警分局女警廖羿甄到場協助。圖／第五警分局提供
台中市一名7歲女童上月底被人發現在公園遊蕩，第五警分局女警廖羿甄到場協助。圖／第五警分局提供
台中市一名7歲女童上月底被人發現在公園遊蕩，第五警分局女警廖羿甄到場協助。圖／第五警分局提供

女警 溝通 社工

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