撞擊瞬間曝光！台電工程車倒車撞倒高雄母子雙亡 駕駛2萬元交保

台電林姓司機昨天上午駕駛工程車到高雄市旗山區搶修工程，行經高92線產業道路時，疑發現「開錯路」倒車，不慎撞上後方騎機車的49歲何姓女子及其搭載的9歲兒子，致母子雙雙不治；今車禍當下令人心痛的影像曝光，只見何女見工程車倒車時，停車後將雙腳放下，接著機車倒退幾步後，工程車即直接撞倒機車釀成憾事。

檢警昨相驗，何女死因為氣胸、肋骨斷裂，兒子則頭部重創；面對妻小雙亡，何女丈夫悲問肇事的林男「為何開這麼快？」林男昨經檢察官訊問後，依過失致死罪嫌命其以兩萬元交保候傳。

警方調查，44歲的台電工程車林姓駕駛昨天上午10時許，行經高92線產業道路時，疑發現「開錯路」倒車時，不巧撞上後方停等的騎機車何姓母子，導致母子捲到車下，兩人被救出後先送旗山醫院搶救，但何姓女子回天乏術，兒子轉送義大醫院也宣告不治。

工程車林姓駕駛稱並不知後方有機車，非常自責，肇事原因警方調查中。台電鳳山營運處事後證實是台電的工程車肇事，並指已派員慰問家屬，將協助善後，待檢警調查釐清相關責任，如果確是台電疏失，會負責到底。

據了解，何女和丈夫育有2子1女，長子已23歲，女兒也已婚，9歲的小兒子是夫妻倆意外懷孕得來，因此一家人對小兒子疼愛有加；何女是旗山區大山里民，平常在屏東里港食品廠上班，昨和友人相約要到里港和友人聚餐，特地載小兒子一同前往，沒想到途中母子卻遇死劫。