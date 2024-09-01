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約會遇惡人…台中國中少女收血腥影片「要詐1萬」 向警求救

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名讀國中的14歲少女在上月底透過交友軟體認識一名男網友，少女被對方約出後，反遭恐嚇需要支付1萬元保證金，甚至傳送血腥影片警告，若少女不依約給付，將「到妳家亂」，少女躲進超商求助，店員報警後，警方認為是常見的交友詐騙，要少女不用緊張，封鎖對方即可，少女才放下心頭大石，舒緩情緒。

第三分局正義派出所巡佐盧建勝、警員林明新，在上月22日晚間6時多，接獲超商通報，有一名14歲少女需要協助，警方到場瞭解，少女透過交友軟體「探探」認識名為「START」男網友，不敵對方打情罵俏的曖昧攻勢，不到1個小時便接受對方邀約見面一起吃飯。

少女抵達約定接送地點時，網友卻稱經理得知其出門和「女友」約會，要求通話確認身分，還要求少女交出1萬元「保證金」，作為保護自家員工之用。

對方還傳送血腥影片「警告」少女，若不在1小時內湊出保證金「就要去妳家亂」，因少女曾告知經理個人電話、住址，少女十分擔心，先跑進超商內報警求助。

警方聽完少女描述後，馬上識破是詐騙集團慣用的手法，隨著員警細數交友詐騙的典型手段，少女逐漸意識到自己已陷入騙局，在警方協助下，封鎖了詐騙集團的聯繫，平復了緊張的情緒。

警方呼籲，網路交友應更秉持謹慎的態度，切勿輕易傳送個人證件給陌生人，若遇到網友要求支付見面費或是購買遊戲點數，只要涉及金錢或個資私務，都請提高警覺，如有任何疑慮，皆可撥打165反詐騙專線或是110詢問，多一分了解，便能少一分損失。

台中市一名國中少女上月底在交友軟體遇到詐騙集團，對方傳送血腥影片恐嚇，警方到場解圍。圖／第三警分局提供
台中市一名國中少女上月底在交友軟體遇到詐騙集團，對方傳送血腥影片恐嚇，警方到場解圍。圖／第三警分局提供
台中市一名國中少女上月底在交友軟體遇到詐騙集團，對方傳送血腥影片恐嚇。圖／第三警分局提供
台中市一名國中少女上月底在交友軟體遇到詐騙集團，對方傳送血腥影片恐嚇。圖／第三警分局提供

交友軟體 詐騙集團 超商

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