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影／驚險畫面曝…宜蘭休旅車轉彎「切西瓜」撞傷斑馬線行人 下場慘

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東鎮中山路與光榮路口昨晚發生交通事故，綠燈左轉休旅車未禮讓，撞傷過斑馬女子，整個過程被其他車輛的行車紀錄器拍下，傳到臉書社群，網友大罵休旅車駕駛左轉「切西瓜」，未減速還撞傷人。警方將依法開罰7200元，吊扣駕照1年。

事發昨晚6點半左右交通尖峰時段，當時羅東鎮中山路2段與光榮路口車流非常多。警方調查，邱姓男子駕駛休旅車沿著中山路西往東，左轉光榮路；張姓女子沿著中山路東往西，走行人穿越道過馬路，當下休旅車疑似未減速，撞上張姓女子，造成張女跌倒及手腳擦傷。

附近其他車輛的行車紀錄器拍下畫面，傳到「宜蘭知識+」臉書社團，畫面曝光後，網友留言回應，「左轉車為了轉彎切西瓜，這樣不論行人或直行車都很危險」，「馬路如虎口」，「難怪被說是行人地獄」。

警方獲報到場處理，邱姓男子經實施酒測值為零，但因汽車行經行人穿越道未減速慢行，肇事致人受傷，全案將依違反道路交通管理處罰條例第44條4項，處以駕駛7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，吊扣駕照1年。

羅東警分局呼籲駕駛人行經路口、行人穿越道之前，應該減速慢行，並且禮讓行人優先通過，確保用路人安全。

宜蘭羅東鎮市區的路口一輛休旅車左轉「切西瓜」未減速，撞倒過斑馬線的張姓女子受傷，警方除依法對駕駛開罰，還要吊扣其駕照。圖／警方提供
宜蘭羅東鎮市區的路口一輛休旅車左轉「切西瓜」未減速，撞倒過斑馬線的張姓女子受傷，警方除依法對駕駛開罰，還要吊扣其駕照。圖／警方提供
宜蘭羅東鎮市區的路口一輛休旅車左轉「切西瓜」未減速，撞倒過斑馬線的張姓女子受傷，警方除依法對駕駛開罰，還要吊扣其駕照。圖／警方提供
宜蘭羅東鎮市區的路口一輛休旅車左轉「切西瓜」未減速，撞倒過斑馬線的張姓女子受傷，警方除依法對駕駛開罰，還要吊扣其駕照。圖／警方提供

休旅車 宜蘭 羅東 行人地獄 車禍

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