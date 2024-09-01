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影／台中南屯機車族黑口罩遮牌 市民PO網、警鎖定追7駕駛

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

有網友在Threads平台發布，南屯區在今天凌晨有多輛機車以黑色口罩遮牌，引發市民對治安關注，第四警分局獲報後展開追查，今天下午已鎖定遮掩車牌的7輛機車、14名涉案人，將循線通知涉案謝姓男子等7人到案，警詢後將依違反道交條例開罰，最高可罰4800元。

第四警分局在今天獲報，有網友在網路發布，有多輛機車行經南屯區永春南路、永春路、環中路時，以黑色口罩遮掩車牌，警方透過路口監視器，查出有7輛機車、14名涉案人（駕駛與乘客），已鎖定車輛車籍，將陸續通知涉案駕駛到案，並依違反道交條例開罰，最高可罰4800元。

第四警分局長陳祥麟表示，持續加強夜間巡邏及攔查，防範違規改裝車輛、或類此違法車聚活動，凡經查獲必依法重罰，呼籲各用路人遵守交通法規，勿有違規、違法情事，避免荷包失血得不償失。

台中市南屯區今天凌晨有多輛機車以黑色口罩遮牌，有市民上網發布，警方將通知涉案7名駕駛到案，依法開罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區今天凌晨有多輛機車以黑色口罩遮牌，有市民上網發布，警方將通知涉案7名駕駛到案，依法開罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區今天凌晨有多輛機車以黑色口罩遮牌，有市民上網發布，警方將通知涉案7名駕駛到案，依法開罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區今天凌晨有多輛機車以黑色口罩遮牌，有市民上網發布，警方將通知涉案7名駕駛到案，依法開罰。記者陳宏睿／翻攝

假車牌 口罩 黑色

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