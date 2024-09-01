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北宜跑山突見狗竄出 重機騎士撞上慘摔、狗當場斃命

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市44歲王姓男子今天上午騎乘紅牌重機行經北宜公路36.3公里處時，突然有1隻狗從路旁竄至路中央，王男閃避不及撞上連人帶車噴飛倒地，狗則當場被撞死。救護人員到場發現王男胸部肋骨骨折、四肢多處擦挫傷，所幸意識清楚送醫後無生命危險。警方目前已通知動保處掃瞄晶片，並將通知林姓女飼主到案說明。

據了解，王男早上7時許與朋友相約外出跑山，王男騎乘要價百萬的紅牌重機沿北宜公路坪林往新店方向行駛，騎經北宜公路36.3公里處時，突然有1隻狗從路旁竄出跑到路中央，王男見狀煞車不及直接撞上，連人帶車噴飛倒地受傷，釀禍的狗則當場被撞死。

新店警方及救護人員獲報趕抵，發現王姓騎士胸部肋骨骨折、四肢多處擦挫傷，意識清楚無生命危險，送往北市萬芳醫院治療後已無大礙。警方調查發現，該隻釀禍的狗是由住在附近林姓女子所飼養，警方已通知到保處人員到場掃描狗身上是否有安裝晶片，並通知林姓女飼主到案說明，林女恐將涉及過失傷害及違反動保法刑責。

王男騎乘這輛紅牌大型重機撞上竄出的狗。記者黃子騰／翻攝
王男騎乘這輛紅牌大型重機撞上竄出的狗。記者黃子騰／翻攝
新店警方到場採證，被撞死的狗則陳屍路旁。記者黃子騰／翻攝
新店警方到場採證，被撞死的狗則陳屍路旁。記者黃子騰／翻攝

北宜公路 重機 骨折

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