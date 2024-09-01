網購假車牌掛上路遭逮 竹東警5天取締2件

新竹縣警方日前執行巡邏勤務時，發現車輛的車牌材質、特徵有異，盤查發現為網路購來的假車牌。警方表示，近5日內已查獲2件，依偽造特種文書罪移送法辦，移置保管車輛。

新竹縣政府警察局竹東分局今天發布新聞稿表示，竹東派出所員警日前執行巡邏勤務時，發現40歲周姓男子駕駛自小客車，其車牌的材質、特徵與一般合法車牌不同，便上前攔查。

警方指出，周男遭攔下查證身分時神色緊張，經查詢車籍資料，發現車牌號碼與其車種、廠牌不符合，詢問周男車牌的車主是誰，皆無法說明。

警方指出，周男供稱是向朋友購買未懸掛車牌的車輛，後續再到購物網站購買假車牌，沒想到第1天懸掛上路就遭警方查獲，訊後將周男依「偽造特種文書罪」移送法辦，並將車輛移置保管。

警方表示，經統計，近5日轄內共查獲假車牌2件，駕駛人如使用偽造、變造車牌，除違反「道路交通管理處罰條例」，也會涉犯偽造特種文書罪，呼籲民眾勿以身試法。