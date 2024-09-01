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南投擴大科技執法 取締數銳減…唯獨1路口暴增3.3倍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣近年擴大科技執法，由於電眼24小時全天監控，有效遏阻民眾違規，縣警局統計，科技執法使得取締件數普遍下降，僅2處增加，其中草屯新豐路、博愛路與仁愛街口取締數更暴增3.3倍，警方再籲用路人遵守交通規則，以免受罰。

南投縣警局指出，交通部統計道路交通事故有6成發生於路口，近年為此彙整縣內相關資料數據，篩選出各鄉鎮市易肇事及交通違規多的路口，於2022年起陸續設置多功能違規偵測設備，擴大科技執法力道，降低路口違規及交通事故發生。

警方日前公布今年1至7月縣內18處科技執法路口取締件數，其中6處為去年12月及今年7月才啟用，剩餘的12處經對照去年取締件數普遍下降，最會搶錢的草屯太平路與中興路口從去年同期的5715件，今年降至2839件，銳減逾半。

不過，南投市南崗三路與成功路口、草屯新豐路及博愛路與仁愛街口，這兩路口對比去年1至7月取締件數卻是不減反增。前者去年同期為1411件，今年為1562件，略增151件；後者則從409件暴增至1357件，是去年同期的3.3倍。

針對擴大科技執法後，取締件數普遍下降，警方認為，由於多功能違規偵測設備是24小時全天運作，電眼監控不中斷，加上相關交通違規罰鍰提高，在地民眾知道有科技執法，經過該路段都會更注意行車，有效遏阻交通違規事件發生。

至於草屯新豐路、博愛路與仁愛街口取締件數暴增，研判與該路口鄰近中投公路、國道3號草屯交流道，國旅回溫後外地客增加，較不清楚或未留意有科技執法遭取締，警方則再次呼籲，用路人行經任何路段都應遵守交通規則，以免受罰。

南投縣近年擴大科技執法，草屯太平路二段與育英街口也於今年7月啟用。本報資料照
南投縣近年擴大科技執法，草屯太平路二段與育英街口也於今年7月啟用。本報資料照
南投草屯鎮太平路及中興路口科技執法於今年1至7月取締件數為2839件，相較於去年同期的5715件，銳減逾半。本報資料照
南投草屯鎮太平路及中興路口科技執法於今年1至7月取締件數為2839件，相較於去年同期的5715件，銳減逾半。本報資料照
南投草屯鎮新豐路及博愛路與仁愛街口科技執法於今年1至7月取締件數1357件，相較於去年同期的409件，暴增3.3倍。本報資料照
南投草屯鎮新豐路及博愛路與仁愛街口科技執法於今年1至7月取締件數1357件，相較於去年同期的409件，暴增3.3倍。本報資料照

交通事故 交通違規 南投縣 科技執法

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