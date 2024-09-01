影／鬼月膽大探險…3年輕人闖屏東墾丁廢墟 竟發現兩具乾屍

明天鬼門關，屏東縣滿州鄉3名年輕男子在鬼月深夜探險，8月31日晚間在屏東縣恆春鎮埔頂路附近的「舊聯勤中心（原美軍招待所）」，其中1人在屋內發現兩具屍體，當場嚇到趕緊跑出來，沉澱心情決定報案，警方到場發現，兩名死者研判死亡多日，兩人為夫妻，家人在去年底有通報失蹤協尋，已通知家屬辨認身分，初步研判無他殺，報檢方相驗。

恆春警分局指出，8月31日深夜11點，接獲報案，恆春鎮埔頂路某房屋內發現兩具屍體，員警到場發現，屋內兩名死者躺於床上，死亡多日，臉部無法辨認，現場2張身分證，經查死者為40歲陳男與42歲劉女，兩人為夫妻，劉女的胞兄在去年12月底向新北市警局新莊分局報失蹤協尋，已通知家屬前來辨認身分

警方發現，現場初步勘查屋內有16支胰島素注射針、遺體無外傷 、屋內無打鬥痕跡，無噴濺血跡，研判尚無他殺嫌疑，將報請檢察官司法相驗釐清死因。