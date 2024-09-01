聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／鬼月膽大探險…3年輕人闖屏東墾丁廢墟 竟發現兩具乾屍
明天鬼門關，屏東縣滿州鄉3名年輕男子在鬼月深夜探險，8月31日晚間在屏東縣恆春鎮埔頂路附近的「舊聯勤中心（原美軍招待所）」，其中1人在屋內發現兩具屍體，當場嚇到趕緊跑出來，沉澱心情決定報案，警方到場發現，兩名死者研判死亡多日，兩人為夫妻，家人在去年底有通報失蹤協尋，已通知家屬辨認身分，初步研判無他殺，報檢方相驗。
恆春警分局指出，8月31日深夜11點，接獲報案，恆春鎮埔頂路某房屋內發現兩具屍體，員警到場發現，屋內兩名死者躺於床上，死亡多日，臉部無法辨認，現場2張身分證，經查死者為40歲陳男與42歲劉女，兩人為夫妻，劉女的胞兄在去年12月底向新北市警局新莊分局報失蹤協尋，已通知家屬前來辨認身分
警方發現，現場初步勘查屋內有16支胰島素注射針、遺體無外傷 、屋內無打鬥痕跡，無噴濺血跡，研判尚無他殺嫌疑，將報請檢察官司法相驗釐清死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言